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Путин обсудил с Эрдоганом торговое сотрудничество России и Турции

Лидеры двух стран также затронули ряд международных тем
Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, особое внимание главы государств уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. О беседе Путина и Эрдогана сообщает сайт Кремля.

Разговор двух лидеров стал продолжением беседы в Казани 23 октября. Путин и Эрдоган предметно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении Кремля.

«С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств. Затронут также ряд международных тем», – добавили в Кремле.

В Казани с 22 по 24 октября прошел саммит БРИКС. Путин и Эрдоган встретились 23 октября. В начале переговоров президент России отметил, что отношения между странами носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия. Также сообщалось, что стороны обсудили обмен военнопленными с Украиной.

21 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка и ряда других российских банков. На следующий день банк предупредил об отмене льготного снятия наличных с кредитных карт UnionPay, а 23 ноября стало известно, что карты Газпромбанка с платежной системой UnionPay перестали работать в ОАЭ, Индии, Аргентине, Египте, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Казахстане, Германии, во Вьетнаме и других странах.

После введения ограничений представители некоторых стран сообщили о проблемах с оплатой поставок российского газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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