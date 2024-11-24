Путин обсудил с Эрдоганом торговое сотрудничество России и Турции

Путин обсудил с Эрдоганом торговое сотрудничество России и ТурцииЛидеры двух стран также затронули ряд международных тем
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, особое внимание главы государств уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. О беседе Путина и Эрдогана сообщает сайт Кремля.
Разговор двух лидеров стал продолжением беседы в Казани 23 октября. Путин и Эрдоган предметно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении Кремля.
«С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств. Затронут также ряд международных тем», – добавили в Кремле.
В Казани с 22 по 24 октября прошел саммит БРИКС. Путин и Эрдоган встретились 23 октября. В начале переговоров президент России отметил, что отношения между странами носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия. Также сообщалось, что стороны обсудили обмен военнопленными с Украиной.
21 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка и ряда других российских банков. На следующий день банк предупредил об отмене льготного снятия наличных с кредитных карт UnionPay, а 23 ноября стало известно, что карты Газпромбанка с платежной системой UnionPay перестали работать в ОАЭ, Индии, Аргентине, Египте, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Казахстане, Германии, во Вьетнаме и других странах.
После введения ограничений представители некоторых стран сообщили о проблемах с оплатой поставок российского газа.