Путин обсудил с Эрдоганом торговое сотрудничество России и Турции

21 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка и ряда других российских банков. На следующий день банк предупредил об отмене льготного снятия наличных с кредитных карт UnionPay, а 23 ноября стало известно, что карты Газпромбанка с платежной системой UnionPay перестали работать в ОАЭ, Индии, Аргентине, Египте, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Казахстане, Германии, во Вьетнаме и других странах.