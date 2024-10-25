Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными с Украиной в рамках саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обмен военнопленными с Украиной в ходе переговоров на полях саммита БРИКС. Об этом сообщает агентство Anadolu.
«На встрече с господином Путиным увидели ожидания относительно обмена пленными. Внимательно следим и за шагами, касающимися обмена пленными», – сказал Эрдоган, возвращаясь в Турцию из Казани.
Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. Путин и Эрдоган встретились 23 октября. В начале переговоров президент России отметил, что отношения между странами носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия.
18 октября Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «95 на 95». Прошлый обмен состоялся 14 сентября. Тогда в Россию были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен ВСУ в Курской области. Посредником при обменах стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог, но стороны согласились посещать военнослужащих, которые находятся в плену.