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Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными с Украиной в рамках саммита БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обмен военнопленными с Украиной в ходе переговоров на полях саммита БРИКС. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«На встрече с господином Путиным увидели ожидания относительно обмена пленными. Внимательно следим и за шагами, касающимися обмена пленными», – сказал Эрдоган, возвращаясь в Турцию из Казани.

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. Путин и Эрдоган встретились 23 октября. В начале переговоров президент России отметил, что отношения между странами носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия.

18 октября Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «95 на 95». Прошлый обмен состоялся 14 сентября. Тогда в Россию были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен ВСУ в Курской области. Посредником при обменах стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог, но стороны согласились посещать военнослужащих, которые находятся в плену.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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