Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными с Украиной в рамках саммита БРИКС

18 октября Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «95 на 95». Прошлый обмен состоялся 14 сентября. Тогда в Россию были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен ВСУ в Курской области. Посредником при обменах стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).