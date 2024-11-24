Зарубин показал видео с первыми словами Путина после его заявления об «Орешнике»

22 ноября глава государства на совещании с руководством Минобороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле рассказал подробнее об «Орешнике». Он заявил о наличии запаса готовых к применению систем и поручил наладить их серийное производство. Президент подчеркнул, что эффект от массированного удара «Орешником» вкупе с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, будет сопоставим по эффекту с оружием стратегического назначения.