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Зарубин показал видео с первыми словами Путина после его заявления об «Орешнике»

Ведомости

Журналист ВГТРК и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин показал в своем Telegram-канале первые кадры после видеообращения президента Владимира Путина об испытании «Орешника». Российский лидер назвал его «ясным и понятным».

На видео записано завершение речи Путина, а также момент, когда президент встает из-за стола.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», – сказал глава государства после записи своего заявления.

21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Российский президент в этот же день выступил с обращением. В нем он заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.

22 ноября глава государства на совещании с руководством Минобороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле рассказал подробнее об «Орешнике». Он заявил о наличии запаса готовых к применению систем и поручил наладить их серийное производство. Президент подчеркнул, что эффект от массированного удара «Орешником» вкупе с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, будет сопоставим по эффекту с оружием стратегического назначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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