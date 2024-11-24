Зарубин показал видео с первыми словами Путина после его заявления об «Орешнике»
Журналист ВГТРК и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин показал в своем Telegram-канале первые кадры после видеообращения президента Владимира Путина об испытании «Орешника». Российский лидер назвал его «ясным и понятным».
На видео записано завершение речи Путина, а также момент, когда президент встает из-за стола.
21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Российский президент в этот же день выступил с обращением. В нем он заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.
22 ноября глава государства на совещании с руководством Минобороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле рассказал подробнее об «Орешнике». Он заявил о наличии запаса готовых к применению систем и поручил наладить их серийное производство. Президент подчеркнул, что эффект от массированного удара «Орешником» вкупе с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, будет сопоставим по эффекту с оружием стратегического назначения.