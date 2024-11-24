Экс-премьер Филат: сделка Санду с «Газпромом» уничтожила экономику Молдавии

Осенью 2022 г. в «Газпроме» заявили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ достиг $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Минэнерго Молдавии в начале сентября 2023 г. объявило, что правительство республики готово выплатить «Газпрому» только $8,6 млн. В ноябре 2023 г. «Газпром» заявил, что в «Молдовагазе» не согласовали отчет аудита долга Молдавии за газ из-за сомнений в его достоверности и независимости.