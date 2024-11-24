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Экс-премьер Филат: сделка Санду с «Газпромом» уничтожила экономику Молдавии

Ведомости

Контракт с «Газпромом» уничтожил остатки молдавской экономики, а заключившая его президент Майя Санду переложила вину на вице-премьера Андрея Спыну. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Владимир Филат в своем Telegram-канале.

Филат напомнил, что на переговорах с руководством «Газпрома» в Санкт-Петербурге был Спыну.

«Подчеркиваю, контракт был подписан на условиях, согласованных Майей Санду, и все медиамашины власти назвали его отличным. Позже выяснилось, что этот контракт уничтожил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа», – написал Филат.

В конце октября 2021 г. «Газпром» и «Молдовагаз» договорились о продлении контракта на поставку российского газа потребителям Молдавии на пять лет. Протокол по урегулированию текущих вопросов по газу подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и на тот момент председатель правления «Молдовагаза» Андрей Спыну.

Осенью 2022 г. в «Газпроме» заявили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ достиг $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Минэнерго Молдавии в начале сентября 2023 г. объявило, что правительство республики готово выплатить «Газпрому» только $8,6 млн. В ноябре 2023 г. «Газпром» заявил, что в «Молдовагазе» не согласовали отчет аудита долга Молдавии за газ из-за сомнений в его достоверности и независимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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