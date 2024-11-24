Экс-премьер Филат: сделка Санду с «Газпромом» уничтожила экономику Молдавии
Контракт с «Газпромом» уничтожил остатки молдавской экономики, а заключившая его президент Майя Санду переложила вину на вице-премьера Андрея Спыну. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Владимир Филат в своем Telegram-канале.
Филат напомнил, что на переговорах с руководством «Газпрома» в Санкт-Петербурге был Спыну.
«Подчеркиваю, контракт был подписан на условиях, согласованных Майей Санду, и все медиамашины власти назвали его отличным. Позже выяснилось, что этот контракт уничтожил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа», – написал Филат.
В конце октября 2021 г. «Газпром» и «Молдовагаз» договорились о продлении контракта на поставку российского газа потребителям Молдавии на пять лет. Протокол по урегулированию текущих вопросов по газу подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и на тот момент председатель правления «Молдовагаза» Андрей Спыну.
Осенью 2022 г. в «Газпроме» заявили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ достиг $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Минэнерго Молдавии в начале сентября 2023 г. объявило, что правительство республики готово выплатить «Газпрому» только $8,6 млн. В ноябре 2023 г. «Газпром» заявил, что в «Молдовагазе» не согласовали отчет аудита долга Молдавии за газ из-за сомнений в его достоверности и независимости.