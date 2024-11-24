В Тбилиси началась новая акция оппозиции против итогов выборов в парламент
Грузинская оппозиция начала новую протестную акцию в Тбилиси, на этот раз активисты двинулись маршем в строну парламента, с результатами выборов в который они не согласны. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
У оппозиционеров, участвующих в акции, с собой имеются флаги Грузии, НАТО, Украины и Евросоюза. Агентство отмечает, что в этот раз к ним могут присоединиться протестующие из других грузинских регионов.
Свой митинг оппозиция анонсировала заранее, активисты планируют остаться у парламента до понедельника – на этот день запланировано первое заседание депутатов после выборов.
ЦИК республики 16 ноября опубликовал отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов. Правящая партия получит 89 мандатов из 150, следует из данных избиркома. Оппозиция не признает итоги голосования и требует провести новые выборы.