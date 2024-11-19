Спецназ разогнал блокировавших дорогу в Тбилиси протестующих
Грузинские силы специального назначения разогнали протестующих, заблокировавших дорогу рядом со зданием Тбилисского государственного университета. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arxi.
Полиция применила силу в отношении задержанных протестующих. По информации канала, в ход пошли дубинки, в толпе распылили перцовый баллончик. Одному из участников протеста стало плохо, ему потребовалась срочная медицинская помощь.
ЦИК республики 16 ноября опубликовал отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов. Правящая партия получит 89 мандатов из 150, следует из данных избиркома.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг. 4 ноября в республике прошел первый массовый митинг против выборов, а 15 ноября граждане вышли на акцию в Тбилиси и потребовали организовать новые парламентские выборы.