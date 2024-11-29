Австралийцы неоднозначно восприняли запрет на соцсети для детей
Австралийцы «со смесью гнева и облегчения» отреагировали на запрет социальных сетей для детей младше 16 лет. Об этом пишет Reuters.
Закон обязывает технологические гиганты, такие как Instagram и Facebook
«Теперь платформы несут социальную ответственность за обеспечение безопасности наших детей, и это для них в приоритете», – заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
В Сиднее реакция на запрет была неоднозначной. Одни пользователи поддержали запрет, другие назвали его попирающим принципы демократии, а дети заявили, что попытаются найти способ обойти ограничения.
Агентство отмечает, что запрет может ухудшить отношения Австралии с ключевым союзником – Соединенными Штатами, где владелец X Илон Маск стал ключевой фигурой в администрации избранного президента Дональда Трампа. Маск назвал запрет «скрытым способом контролировать доступ к интернету для всех австралийцев».
Парламент Австралии 28 ноября одобрил законопроект о введении запрета для детей моложе 16 лет пользоваться социальными сетями. Вводится понятие «социальных сетей с возрастными ограничениями». К ним будут относиться Snapchat, TikTok, Instagram, X и другие. Нововведения также призваны обеспечить молодым австралийцам постоянный доступ к мессенджерам и онлайн-играм, а также к сервисам, связанным со здоровьем и образованием, таким как Headspace, Kids Helpline, Google Classroom и YouTube.
В октябре Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что запрет социальных сетей для детей в Австралии может повлечь за собой социальную изоляцию подростков. Защитники прав молодежи предупреждают, что запрет приведет к сокращению социальных связей. Вместо этого они призывают технологические платформы лучше обеспечивать безопасное взаимодействие подростков с соцсетями. Кроме того, подростков из числа меньшинств, в том числе мигрантов, возрастной барьер может лишить доступа к необходимой социальной поддержке.