Австралийцы неоднозначно восприняли запрет на соцсети для детей

В октябре Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что запрет социальных сетей для детей в Австралии может повлечь за собой социальную изоляцию подростков. Защитники прав молодежи предупреждают, что запрет приведет к сокращению социальных связей. Вместо этого они призывают технологические платформы лучше обеспечивать безопасное взаимодействие подростков с соцсетями. Кроме того, подростков из числа меньшинств, в том числе мигрантов, возрастной барьер может лишить доступа к необходимой социальной поддержке.