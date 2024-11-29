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Австралийцы неоднозначно восприняли запрет на соцсети для детей

Ведомости

Австралийцы «со смесью гнева и облегчения» отреагировали на запрет социальных сетей для детей младше 16 лет. Об этом пишет Reuters.

Закон обязывает технологические гиганты, такие как Instagram и Facebook (оба принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также TikTok, запретить несовершеннолетним вход в систему. В противном случае им грозят штрафы в размере до 49,5 млн австралийских долларов ($32 млн). Испытание методов правоприменения начнется в январе, запрет вступит в силу через год.

«Теперь платформы несут социальную ответственность за обеспечение безопасности наших детей, и это для них в приоритете», – заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

В Сиднее реакция на запрет была неоднозначной. Одни пользователи поддержали запрет, другие назвали его попирающим принципы демократии, а дети заявили, что попытаются найти способ обойти ограничения.

Агентство отмечает, что запрет может ухудшить отношения Австралии с ключевым союзником – Соединенными Штатами, где владелец X Илон Маск стал ключевой фигурой в администрации избранного президента Дональда Трампа. Маск назвал запрет «скрытым способом контролировать доступ к интернету для всех австралийцев».

Парламент Австралии 28 ноября одобрил законопроект о введении запрета для детей моложе 16 лет пользоваться социальными сетями. Вводится понятие «социальных сетей с возрастными ограничениями». К ним будут относиться Snapchat, TikTok, Instagram, X и другие. Нововведения также призваны обеспечить молодым австралийцам постоянный доступ к мессенджерам и онлайн-играм, а также к сервисам, связанным со здоровьем и образованием, таким как Headspace, Kids Helpline, Google Classroom и YouTube.

В октябре Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что запрет социальных сетей для детей в Австралии может повлечь за собой социальную изоляцию подростков. Защитники прав молодежи предупреждают, что запрет приведет к сокращению социальных связей. Вместо этого они призывают технологические платформы лучше обеспечивать безопасное взаимодействие подростков с соцсетями. Кроме того, подростков из числа меньшинств, в том числе мигрантов, возрастной барьер может лишить доступа к необходимой социальной поддержке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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