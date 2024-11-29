МИД: Россия ждет президента Палестины на праздновании 80-летия Победы
Россия дорожит дружественным характером отношений с Палестиной и надеется, что президент страны Махмуд Аббас примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«Российское руководство и лично президент Российской Федерации Владимир Путин уделяет большое внимание дальнейшему развитию и укреплению нашего партнерского взаимодействия во всех областях. <...> Надеемся, что президент Палестины сможет посетить российскую столицу в мае 2025 г. для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», – приводит его слова МИД.
80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят 9 мая 2025 г. В сентябре 2023 г. Путин призвал отметить его ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года он подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. В планах – торжественные мероприятия, посвященные важным сражениям, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств.
На параде в Москве в 2024 г. присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также были специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.