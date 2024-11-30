МИД Ирана заявил о нападении террористов на генконсульство страны в Алеппо
Генеральное консульство Ирана в сирийском Алеппо было атаковано террористами, никто из сотрудников ведомства не пострадал. Об этом заявил представитель иранского МИДа Исмаил Бакаи.
По его словам, участники нападения нарушили положения Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г., за что они будут преследоваться Ираном на международном уровне.
27 ноября вооруженные участники движения «Джабхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ) предприняли крупную атаку на широком фронте в Сирии. 30 ноября Reuters со ссылкой на армию арабской республики сообщило, что повстанцы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам
Помощь сирийской армии оказывают военные РФ. 28 и 30 ноября замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Игнасюк сообщал о ликвидации порядка 600 боевиков.