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МИД Ирана заявил о нападении террористов на генконсульство страны в Алеппо

Ведомости

Генеральное консульство Ирана в сирийском Алеппо было атаковано террористами, никто из сотрудников ведомства не пострадал. Об этом заявил представитель иранского МИДа Исмаил Бакаи.

По его словам, участники нападения нарушили положения Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г., за что они будут преследоваться Ираном на международном уровне.

27 ноября вооруженные участники движения «Джабхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ) предприняли крупную атаку на широком фронте в Сирии. 30 ноября Reuters со ссылкой на армию арабской республики сообщило, что повстанцы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)» также вошли в Алеппо, известно о десятках убитых военных. Позже агентство со ссылкой на источники написало, что боевики сумели захватить город Мааррат-эн-Нууман в провинции Идлиб, таким образом взяв под свой контроль всю провинцию.

Помощь сирийской армии оказывают военные РФ. 28 и 30 ноября замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Игнасюк сообщал о ликвидации порядка 600 боевиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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