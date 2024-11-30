МИД Ирана заявил о нападении террористов на генконсульство страны в Алеппо

27 ноября вооруженные участники движения «Джабхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ) предприняли крупную атаку на широком фронте в Сирии. 30 ноября Reuters со ссылкой на армию арабской республики сообщило, что повстанцы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) » также вошли в Алеппо, известно о десятках убитых военных. Позже агентство со ссылкой на источники написало, что боевики сумели захватить город Мааррат-эн-Нууман в провинции Идлиб, таким образом взяв под свой контроль всю провинцию.