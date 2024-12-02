Путин пошутил о Медведеве из-за названия сессии «Деньги есть, но вы учитесь»
Президент РФ Владимир Путин, услышав на Конгрессе молодых ученых название сессии «Деньги есть, но вы учитесь», вспомнил о скором прибытии на мероприятие зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Трансляция встречи опубликована на Rutube.
Один из участников конгресса рассказал президенту, что в рамках деловой программы модерировал сессию «Деньги есть, но вы учитесь», которая была посвящена мерам поддержки молодых ученых.
«Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз. Он рядом. У нас встреча намечена», – рассказал Путин.
Название сессии отсылает к фразе, которую приписывают Медведеву: «Денег нет, но вы держитесь». В 2016 г. в ходе поездки в Феодосию Медведев, возглавлявший тогда правительство России, отвечал на жалобы о пенсиях со стороны крымчан и сказал им: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго и хорошего настроения». «Интерфакс» тогда писал, что видеозапись разговора выложили в YоuTube сами участники встречи.