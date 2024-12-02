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Путин пошутил о Медведеве из-за названия сессии «Деньги есть, но вы учитесь»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин, услышав на Конгрессе молодых ученых название сессии «Деньги есть, но вы учитесь», вспомнил о скором прибытии на мероприятие зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Трансляция встречи опубликована на Rutube.

Один из участников конгресса рассказал президенту, что в рамках деловой программы модерировал сессию «Деньги есть, но вы учитесь», которая была посвящена мерам поддержки молодых ученых.

«Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз. Он рядом. У нас встреча намечена», – рассказал Путин.

Название сессии отсылает к фразе, которую приписывают Медведеву: «Денег нет, но вы держитесь». В 2016 г. в ходе поездки в Феодосию Медведев, возглавлявший тогда правительство России, отвечал на жалобы о пенсиях со стороны крымчан и сказал им: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго и хорошего настроения». «Интерфакс» тогда писал, что видеозапись разговора выложили в YоuTube сами участники встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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