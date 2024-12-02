Путин пошутил о Медведеве из-за названия сессии «Деньги есть, но вы учитесь»

Название сессии отсылает к фразе, которую приписывают Медведеву: «Денег нет, но вы держитесь». В 2016 г. в ходе поездки в Феодосию Медведев, возглавлявший тогда правительство России, отвечал на жалобы о пенсиях со стороны крымчан и сказал им: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго и хорошего настроения». «Интерфакс» тогда писал, что видеозапись разговора выложили в YоuTube сами участники встречи.