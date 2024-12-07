Лавров анонсировал заседание межправкомиссии России и Катара в начале 2025 года
Россия и Катар проведут очередное заседание межправкомиссии в начале 2025 г., сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Дохе министров иностранных дел России, Турции и Ирана.
«Договорились в начале следующего года провести в Катаре межправительственную комиссию очередную, заседание которой должно состояться здесь», – сказал он журналистам.
Сотрудничество в сфере энергетики является весьма плодотворным, это тоже было подтверждено в качестве одного из магистральных направлений дальнейших совместных планов, добавил Лавров.
По данным российского МИДа, на полях форума в Дохе Лавров также встретился с заместителем министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах». Москва, как отметил Лавров, будет поддерживать иранские власти в борьбе с терроризмом и другими вызовами ее национальной безопасности.
Российский министр в этот день также переговорил со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. По информации МИДа, стороны рассмотрели «возможные срочные меры в интересах стабилизации обстановки, обеспечения защиты гражданского населения и гуманитарного доступа к нему, предотвращения дальнейшего развития событий по катастрофическому сценарию». Лавров заявил о необходимости уважения суверенитета территориальной целостности Сирии.