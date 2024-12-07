Лавров анонсировал заседание межправкомиссии России и Катара в начале 2025 года

По данным российского МИДа, на полях форума в Дохе Лавров также встретился с заместителем министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах». Москва, как отметил Лавров, будет поддерживать иранские власти в борьбе с терроризмом и другими вызовами ее национальной безопасности.