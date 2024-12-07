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Лавров анонсировал заседание межправкомиссии России и Катара в начале 2025 года

Ведомости

Россия и Катар проведут очередное заседание межправкомиссии в начале 2025 г., сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Дохе министров иностранных дел России, Турции и Ирана.

«Договорились в начале следующего года провести в Катаре межправительственную комиссию очередную, заседание которой должно состояться здесь», – сказал он журналистам.

Сотрудничество в сфере энергетики является весьма плодотворным, это тоже было подтверждено в качестве одного из магистральных направлений дальнейших совместных планов, добавил Лавров. 

По данным российского МИДа, на полях форума в Дохе Лавров также встретился с заместителем министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах». Москва, как отметил Лавров, будет поддерживать иранские власти в борьбе с терроризмом и другими вызовами ее национальной безопасности.

Российский министр в этот день также переговорил со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. По информации МИДа, стороны рассмотрели «возможные срочные меры в интересах стабилизации обстановки, обеспечения защиты гражданского населения и гуманитарного доступа к нему, предотвращения дальнейшего развития событий по катастрофическому сценарию». Лавров заявил о необходимости уважения суверенитета территориальной целостности Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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