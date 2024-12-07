Сечин пошутил над абсурдностью санкций
Применение странами Запада санкций дошло до абсурда – введение ограничений уже не требует какого-либо доказательства вины, заявил 7 декабря в ходе выступления на Дохийском форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Он отметил, что односторонние санкции нарушают принципы свободной торговли, свободное движение товаров и капиталов, гарантии собственности и права человека.
«Доходит до абсурда. Чтобы ввести санкции не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок», – обратил внимание Сечин.
Он напомнил присутствующим на сессии (в зале «Аль-Дафна» на площадке форума в собралось более 1000 человек), что также включен в санкционные списки.
«Некоторым в этом зале может грозить уголовное преследование за общение со мной», – пошутил глава «Роснефти».
«Чтобы оградить их от рисков, я подготовил свою новую визитную карточку, если их спросят, с кем они общались», – добавил Сечин. При этом он продемонстрировал на экране фотографию стопки визиток с контактным данными: «no name», «no company», «no address», «no telephone».