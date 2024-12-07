Сечин пошутил над абсурдностью санкций

«Чтобы оградить их от рисков, я подготовил свою новую визитную карточку, если их спросят, с кем они общались», – добавил Сечин. При этом он продемонстрировал на экране фотографию стопки визиток с контактным данными: «no name», «no company», «no address», «no telephone».