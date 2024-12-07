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Сечин пошутил над абсурдностью санкций

Ведомости

Применение странами Запада санкций дошло до абсурда – введение ограничений уже не требует какого-либо доказательства вины, заявил 7 декабря в ходе выступления на Дохийском форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил, что односторонние санкции нарушают принципы свободной торговли, свободное движение товаров и капиталов, гарантии собственности и права человека.

«Доходит до абсурда. Чтобы ввести санкции не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок», – обратил внимание Сечин.

Он напомнил присутствующим на сессии (в зале «Аль-Дафна» на площадке форума в собралось более 1000 человек), что также включен в санкционные списки.

«Некоторым в этом зале может грозить уголовное преследование за общение со мной», – пошутил глава «Роснефти».

«Чтобы оградить их от рисков, я подготовил свою новую визитную карточку, если их спросят, с кем они общались», – добавил Сечин. При этом он продемонстрировал на экране фотографию стопки визиток с контактным данными: «no name», «no company», «no address», «no telephone».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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