Исполняющий обязанности мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных

«Чиновники из военных администраций по указанию офиса так и поступили: взяли город в заложники», – написал он. Ломако указал, что принял решение подать заявление об увольнении с должности, чтобы «освободить Чернигов из заложников». Он попросил рассмотреть его на ближайшей сессии.