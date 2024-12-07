Исполняющий обязанности мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных
Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако подал в отставку из-за угроз со стороны представителей украинской военной администрации. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.
«Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь», – уточнил Ломако.
По его словам, если бы он не ушел в отставку, был бы сорван бюджет на 2025 г., остановлена работа крупнейшей больницы города, питание в учреждениях дошкольного образования, общественный транспорт и проч.
«Чиновники из военных администраций по указанию офиса так и поступили: взяли город в заложники», – написал он. Ломако указал, что принял решение подать заявление об увольнении с должности, чтобы «освободить Чернигов из заложников». Он попросил рассмотреть его на ближайшей сессии.
Ломако исполняет обязанности мэра Чернигова с 9 февраля 2023 г. Украинский суд 7 декабря 2022 г. лишил предыдущего мэра города Владислава Атрошенко права занимать должность городского главы в течение 12 месяцев и наложил на него штраф.