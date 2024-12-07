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Исполняющий обязанности мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных

Ведомости

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако подал в отставку из-за угроз со стороны представителей украинской военной администрации. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.

«Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь», – уточнил Ломако.

По его словам, если бы он не ушел в отставку, был бы сорван бюджет на 2025 г., остановлена работа крупнейшей больницы города, питание в учреждениях дошкольного образования, общественный транспорт и проч.

«Чиновники из военных администраций по указанию офиса так и поступили: взяли город в заложники», – написал он. Ломако указал, что принял решение подать заявление об увольнении с должности, чтобы «освободить Чернигов из заложников». Он попросил рассмотреть его на ближайшей сессии.

Ломако исполняет обязанности мэра Чернигова с 9 февраля 2023 г. Украинский суд 7 декабря 2022 г. лишил предыдущего мэра города Владислава Атрошенко права занимать должность городского главы в течение 12 месяцев и наложил на него штраф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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