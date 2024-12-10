Министр обороны Польши усомнился в правдивости слов Трампа о выходе США из НАТО

«До всех стран нужно донести, и я это делал: 2% – это плата только за вход, которую надо отдать для того, чтобы сесть за стол с новой администрацией избранного президента. Это не цель, это только вход. Платишь 2% на вооружение и на безопасность и тогда начинаешь разговор о 2,5%, о 3% и более», – заключил он.