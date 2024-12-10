Министр обороны Польши усомнился в правдивости слов Трампа о выходе США из НАТО
США не выйдут из НАТО, будущий американский лидер Дональд Трамп ложными обещаниями пытается лишь мобилизовать союзников, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET.
10 ноября газета Politico со ссылкой на экспертов писала о возможности Трампа добиться вывода США из НАТО в обход конгресса со ссылкой на президентские полномочия в вопросах внешней политики. Издание отмечает, что принятый в прошлом году законопроект не позволяет принимать президенту решение о выходе Штатов из альянса без одобрения конгресса, но у главы государства может быть способ обойти запрет. Научный сотрудник Брукингского института Скотт Андерсон подчеркнул, что этот документ создаст «прямой конституционный конфликт» с конгрессом, если лидер страны действительно попытается вывести США из НАТО.
Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты останутся в НАТО, если другие государства – члены альянса смогут сохранять уровень взносов в организацию и «будут платить по счетам».
Комментируя подобное сообщение со стороны республиканца, Косиняк-Камыш отметил, что это невозможно. По его мнению, слова Трампа «преследуют важную цель» и сказаны для того, «чтобы мобилизовать тех, кто не выполняет условий, на которые мы договорились, то есть минимум 2%» оборонных расходов на национальном уровне.
При этом польский министр отметил, что оборонные расходы на уровне 2% лишь гарантируют «вход на переговоры» с администрацией США.
«До всех стран нужно донести, и я это делал: 2% – это плата только за вход, которую надо отдать для того, чтобы сесть за стол с новой администрацией избранного президента. Это не цель, это только вход. Платишь 2% на вооружение и на безопасность и тогда начинаешь разговор о 2,5%, о 3% и более», – заключил он.
9 марта «Ведомости» писали о предупреждении европейских дипломатов относительно возможности выхода США из НАТО при Трампе. Европейским столицам нужно пересмотреть нынешний оборонный потенциал в свете угроз, исходящих от республиканца, считали евродипломаты.