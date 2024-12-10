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Министр обороны Польши усомнился в правдивости слов Трампа о выходе США из НАТО

Ведомости

США не выйдут из НАТО, будущий американский лидер Дональд Трамп ложными обещаниями пытается лишь мобилизовать союзников, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET.

10 ноября газета Politico со ссылкой на экспертов писала о возможности Трампа добиться вывода США из НАТО в обход конгресса со ссылкой на президентские полномочия в вопросах внешней политики. Издание отмечает, что принятый в прошлом году законопроект не позволяет принимать президенту решение о выходе Штатов из альянса без одобрения конгресса, но у главы государства может быть способ обойти запрет. Научный сотрудник Брукингского института Скотт Андерсон подчеркнул, что этот документ создаст «прямой конституционный конфликт» с конгрессом, если лидер страны действительно попытается вывести США из НАТО.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты останутся в НАТО, если другие государства – члены альянса смогут сохранять уровень взносов в организацию и «будут платить по счетам».

Комментируя подобное сообщение со стороны республиканца, Косиняк-Камыш отметил, что это невозможно. По его мнению, слова Трампа «преследуют важную цель» и сказаны для того, «чтобы мобилизовать тех, кто не выполняет условий, на которые мы договорились, то есть минимум 2%» оборонных расходов на национальном уровне.

При этом польский министр отметил, что оборонные расходы на уровне 2% лишь гарантируют «вход на переговоры» с администрацией США.

«До всех стран нужно донести, и я это делал: 2% – это плата только за вход, которую надо отдать для того, чтобы сесть за стол с новой администрацией избранного президента. Это не цель, это только вход. Платишь 2% на вооружение и на безопасность и тогда начинаешь разговор о 2,5%, о 3% и более», – заключил он.

9 марта «Ведомости» писали о предупреждении европейских дипломатов относительно возможности выхода США из НАТО при Трампе. Европейским столицам нужно пересмотреть нынешний оборонный потенциал в свете угроз, исходящих от республиканца, считали евродипломаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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