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Совет Федерации одобрил закон, позволяющий отменить запрет «Талибана»

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий исключить группировку «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) из реестра террористических организаций. Об этом пишет ТАСС.

19 декабря заместитель представителя афганского движения Хамдулла Фитрат заявил, что «Талибан» считает позитивным шагом поддержку комитетом СФ по конституционному законодательству и госстроительству закона о возможности приостановки запрета деятельности организации. 19 декабря комитет СФ поддержал и рекомендовал верхней палате одобрить закон.

За два дня до этого, 17 декабря, депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о возможности приостановки запрета деятельности организации, признанной террористической в России. 

Талибы пришли к власти в Афганистане в результате взятия столицы Кабула. После этого ряд стран начали диалог с радикальной группировкой – в декабре 2023 г. власти Казахстана исключили движение из списка запрещенных организаций, в сентябре этого года «Талибан» был исключен из реестра террористических организаций в Киргизии.

Сейчас движение продолжает признаваться террористической организацией в РФ, Канаде, Таджикистане и Турции. В октябре этого года директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России завершается проработка вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций, где оно находится с 2003 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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