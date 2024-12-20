Совет Федерации одобрил закон, позволяющий отменить запрет «Талибана»
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий исключить группировку «Талибан»
19 декабря заместитель представителя афганского движения Хамдулла Фитрат заявил, что «Талибан» считает позитивным шагом поддержку комитетом СФ по конституционному законодательству и госстроительству закона о возможности приостановки запрета деятельности организации. 19 декабря комитет СФ поддержал и рекомендовал верхней палате одобрить закон.
За два дня до этого, 17 декабря, депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о возможности приостановки запрета деятельности организации, признанной террористической в России.
Талибы пришли к власти в Афганистане в результате взятия столицы Кабула. После этого ряд стран начали диалог с радикальной группировкой – в декабре 2023 г. власти Казахстана исключили движение из списка запрещенных организаций, в сентябре этого года «Талибан» был исключен из реестра террористических организаций в Киргизии.
Сейчас движение продолжает признаваться террористической организацией в РФ, Канаде, Таджикистане и Турции. В октябре этого года директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России завершается проработка вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций, где оно находится с 2003 г.