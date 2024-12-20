Совет Федерации одобрил закон, позволяющий отменить запрет «Талибана»

Талибы пришли к власти в Афганистане в результате взятия столицы Кабула. После этого ряд стран начали диалог с радикальной группировкой – в декабре 2023 г. власти Казахстана исключили движение из списка запрещенных организаций, в сентябре этого года «Талибан» был исключен из реестра террористических организаций в Киргизии.