Талибы приветствовали поддержку СФ исключения организаций из списка террористов
Движение «Талибан
«Мы считаем это позитивным шагом, и он сыграет важную роль в развитии отношений между Афганистаном и Российской Федерацией. Другие страны также должны предпринять аналогичные действия», – подчеркнул Фитрат.
17 декабря депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон о возможности приостановки запрета деятельности организации, признанной террористической в России. 19 декабря комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон, писал ТАСС.
Согласно пояснительной записке, в российском законодательстве есть механизм судебного запрета деятельности таких организаций и включения их в единый федеральный список. Со временем может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но по-прежнему остается в реестре. Механизма, который допускает приостановление запрета, в России не существует. Предлагаемые изменения направлены на устранение этого правового пробела. Запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии соответствующей информации. После вступления судебного решения в законную силу изменения будут вноситься в список террористических организаций.
Практика исключения «Талибана» из списка террористических организаций уже имеет прецеденты на постсоветском пространстве. В декабре 2023 г. власти Казахстана исключили движение из списка запрещенных организаций. 2 сентября 2024 г. генпрокуратура Киргизии опубликовала обновленный реестр запрещенных в стране организаций, среди которых не оказалось «Талибана». Движение продолжает признаваться террористической организацией в РФ, Канаде, Таджикистане и Турции.