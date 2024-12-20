Талибы приветствовали поддержку СФ исключения организаций из списка террористов

Согласно пояснительной записке, в российском законодательстве есть механизм судебного запрета деятельности таких организаций и включения их в единый федеральный список. Со временем может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но по-прежнему остается в реестре. Механизма, который допускает приостановление запрета, в России не существует. Предлагаемые изменения направлены на устранение этого правового пробела. Запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии соответствующей информации. После вступления судебного решения в законную силу изменения будут вноситься в список террористических организаций.