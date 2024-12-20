Кабмин направит «Почте России» 500 млн рублей в 2025 году
В 2025 г. правительство РФ выделит «Почте России» 500 млн руб. из федеральной казны на модернизацию и приведение в нормативное состояние почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правовой информации.
Средства выделят в рамках проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов РФ» госпрограммы «Информационное общество».
«Результатом предоставления бюджетных инвестиций, <…> является модернизация и приведение в нормативное состояние до конца 2025 г. не менее 105 отделений», – говорится в документе.
Распоряжение вступит в силу 1 января 2025 г.
В 2021 г. «Почте России» направили 5 млрд руб. из резервного фонда кабмина на модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений в сельских и труднодоступных местностях. Требовалось провести работы на 1195 объектах до конца 2022 г. В феврале 2023 г. «Почта России» отчиталась о том, что ремонт проведен в 1193 отделениях. Во время проверки отчетности инспекторы Счетной палаты обнаружили, что работы в 279 отделениях не были выполнены в срок.
В июне 2024 г. «Ведомости» писали, что мировой судья судебного участка № 419 Хорошевского района Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн руб. в связи со срывами сроков ремонта. Организацию признали виновной в нарушении условий предоставления бюджетных инвестиций (ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП).