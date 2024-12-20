Кабмин направит «Почте России» 500 млн рублей в 2025 году

В 2021 г. «Почте России» направили 5 млрд руб. из резервного фонда кабмина на модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений в сельских и труднодоступных местностях. Требовалось провести работы на 1195 объектах до конца 2022 г. В феврале 2023 г. «Почта России» отчиталась о том, что ремонт проведен в 1193 отделениях. Во время проверки отчетности инспекторы Счетной палаты обнаружили, что работы в 279 отделениях не были выполнены в срок.