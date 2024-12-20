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Кабмин направит «Почте России» 500 млн рублей в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. правительство РФ выделит «Почте России» 500 млн руб. из федеральной казны на модернизацию и приведение в нормативное состояние почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правовой информации.

Средства выделят в рамках проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов РФ» госпрограммы «Информационное общество».

«Результатом предоставления бюджетных инвестиций, <…> является модернизация и приведение в нормативное состояние до конца 2025 г. не менее 105 отделений», – говорится в документе.

Распоряжение вступит в силу 1 января 2025 г.

В 2021 г. «Почте России» направили 5 млрд руб. из резервного фонда кабмина на модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений в сельских и труднодоступных местностях. Требовалось провести работы на 1195 объектах до конца 2022 г. В феврале 2023 г. «Почта России» отчиталась о том, что ремонт проведен в 1193 отделениях. Во время проверки отчетности инспекторы Счетной палаты обнаружили, что работы в 279 отделениях не были выполнены в срок.

В июне 2024 г. «Ведомости» писали, что мировой судья судебного участка № 419 Хорошевского района Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн руб. в связи со срывами сроков ремонта. Организацию признали виновной в нарушении условий предоставления бюджетных инвестиций (ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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