Суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за срыв ремонта отделений
Мировой судья судебного участка № 419 Хорошевского района Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн руб. из-за срыва сроков по ремонту 279 отделений. Постановление опубликовано на сайте суда.
Организация признана виновной по ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП (нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций). С претензией о неисполнении договора с Минцифры о ремонте почтовых отделений в суд обратилась Счетная палата (СП).
«Почте России» в 2021 г. было выделено 5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ на модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений в сельских и труднодоступных местностях. До конца 2022 г. необходимо было провести работы на 1195 объектах. В феврале 2023 г. «Почта России» отчиталась о проведенном ремонте в 1193 отделениях. Но в ходе проверки отчетности инспекторы СП выяснили, что по факту работы в 279 отделениях не были выполнены в срок.
На суде защита «Почты России» не согласилась с обвинениями. По словам адвоката, представленная на заседании документация подтверждает работоспособность отделений, в отношении которых в протоколе содержатся данные об обратном. Однако суд признал организацию виновной и назначил ей минимальный размер штрафа, предусмотренный ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП, а именно – 2% суммы полученной бюджетной инвестиции, то есть 100 млн руб. Соучредитель a.t.Legal Николай Титов в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что это обстоятельство лишает «Почту России» возможности апеллировать на чрезмерную суровость наказания и требовать снижения штрафа.
В конце 2023 г. стало известно, что Федеральное казначейство и «Почта России» договорились о создании дорожной карты по повышению финансовой эффективности госкомпании. Решение принято по итогам аудита ее финансово-хозяйственной деятельности за 2022-2023 гг., который был проведен по поручению министра финансов Антона Силуанова. 30 ноября «Ведомости» со ссылкой на документ писали, что, по предварительным данным, «размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г.» был оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб.