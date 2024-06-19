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Суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за срыв ремонта отделений

Ведомости

Мировой судья судебного участка № 419 Хорошевского района Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн руб. из-за срыва сроков по ремонту 279 отделений. Постановление опубликовано на сайте суда.

Организация признана виновной по ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП (нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций). С претензией о неисполнении договора с Минцифры о ремонте почтовых отделений в суд обратилась Счетная палата (СП).

«Почте России» в 2021 г. было выделено 5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ на модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений в сельских и труднодоступных местностях. До конца 2022 г. необходимо было провести работы на 1195 объектах. В феврале 2023 г. «Почта России» отчиталась о проведенном ремонте в 1193 отделениях. Но в ходе проверки отчетности инспекторы СП выяснили, что по факту работы в 279 отделениях не были выполнены в срок.

На суде защита «Почты России» не согласилась с обвинениями. По словам адвоката, представленная на заседании документация подтверждает работоспособность отделений, в отношении которых в протоколе содержатся данные об обратном. Однако суд признал организацию виновной и назначил ей минимальный размер штрафа, предусмотренный ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП, а именно – 2% суммы полученной бюджетной инвестиции, то есть 100 млн руб. Соучредитель a.t.Legal Николай Титов в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что это обстоятельство лишает «Почту России» возможности апеллировать на чрезмерную суровость наказания и требовать снижения штрафа.

В конце 2023 г. стало известно, что Федеральное казначейство и «Почта России» договорились о создании дорожной карты по повышению финансовой эффективности госкомпании. Решение принято по итогам аудита ее финансово-хозяйственной деятельности за 2022-2023 гг., который был проведен по поручению министра финансов Антона Силуанова. 30 ноября «Ведомости» со ссылкой на документ писали, что, по предварительным данным, «размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г.» был оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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