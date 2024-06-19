Суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за срыв ремонта отделений

«Почте России» в 2021 г. было выделено 5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ на модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений в сельских и труднодоступных местностях. До конца 2022 г. необходимо было провести работы на 1195 объектах. В феврале 2023 г. «Почта России» отчиталась о проведенном ремонте в 1193 отделениях. Но в ходе проверки отчетности инспекторы СП выяснили, что по факту работы в 279 отделениях не были выполнены в срок.