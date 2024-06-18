Крупный бизнес раскритиковал поправки в закон об акционерных обществах

Поправки Минэка в закон об АО вводят новое понятие «связанные лица». Оно шире, чем термин «аффилированные лица», и включает в себя не только контролирующих лиц по всей цепочке корпоративных отношений, но и родственников (супруги, родители, дети, братья и сестры и др.) и подконтрольных им лиц, а также лиц, действующих на основе договоров доверительного управления. Связанные лица будут считаться единой группой, заинтересованной в получении контроля над ПАО, т. е. в его поглощении. При повышении их доли до пороговых значений (30, 50 и 75%) они будут обязаны направить миноритариям предложение о выкупе акций. Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2023 г., он еще не прошел первое чтение.