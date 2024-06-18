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Крупный бизнес раскритиковал поправки в закон об акционерных обществах

Они ущемляют в правах мажоритарных акционеров, считают в РСПП
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости

Предложенные Минэком поправки в закон об акционерных обществах (АО) ущемляют права мажоритарных акционеров, поскольку могут усложнить процесс реструктуризации бизнеса из-за санкций, а также привести к увеличению корпоративных конфликтов, следует из замечаний Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к проекту изменений (есть у «Ведомостей»). Крупный бизнес недоволен прежде всего минимальным порогом, который обязывает крупных акционеров направлять миноритариям обязательную оферту, а также сроком вступления норм в силу. Предложения бизнеса президент РСПП Александр Шохин направил председателю комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову в конце мая (письмо есть у «Ведомостей»).

Поправки Минэка в закон об АО вводят новое понятие «связанные лица». Оно шире, чем термин «аффилированные лица», и включает в себя не только контролирующих лиц по всей цепочке корпоративных отношений, но и родственников (супруги, родители, дети, братья и сестры и др.) и подконтрольных им лиц, а также лиц, действующих на основе договоров доверительного управления. Связанные лица будут считаться единой группой, заинтересованной в получении контроля над ПАО, т. е. в его поглощении. При повышении их доли до пороговых значений (30, 50 и 75%) они будут обязаны направить миноритариям предложение о выкупе акций. Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2023 г., он еще не прошел первое чтение.

Гаврилов сообщил «Ведомостям», что законодатели учтут замечания РСПП и предложат изменения еще до принятия в первом чтении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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