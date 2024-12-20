Матвиенко доложила Путину о работе Совета Федерации в осеннюю сессию

«Мы выполнили все свои планы, мы одобрили почти 560 законов, один отклонили с созданием согласительной комиссии, Дума с этим согласилась. И хочу сказать, что в этом году [наблюдалась] рекордная активность наших сенаторов, они подготовили более 300 – 316 законопроектов, 140 из них приняты», – рассказала председатель Совета Федерации.