Матвиенко доложила Путину о работе Совета Федерации в осеннюю сессию
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Спикер верхней палаты парламента доложила главе государства об итогах работы в осеннюю сессию, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Глава государства спросил спикера СФ о том, как заканчивается год. Матвиенко поблагодарила Путина за возможность встречи и отметила, что год был «непростой, но очень результативный».
«Мы выполнили все свои планы, мы одобрили почти 560 законов, один отклонили с созданием согласительной комиссии, Дума с этим согласилась. И хочу сказать, что в этом году [наблюдалась] рекордная активность наших сенаторов, они подготовили более 300 – 316 законопроектов, 140 из них приняты», – рассказала председатель Совета Федерации.
По ее словам, верхняя палата выполнила 81 из 88 пунктов плана по реализации послания президента Федеральному собранию, оставшиеся семь пока находятся в работе и требуют доработки.
Глава государства огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. В ходе него президент анонсировал запуск новых нацпроектов – «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры», а также заявил о продлении льготной программы семейной ипотеки до 2030 г.