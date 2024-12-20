Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Матвиенко доложила Путину о работе Совета Федерации в осеннюю сессию

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Спикер верхней палаты парламента доложила главе государства об итогах работы в осеннюю сессию, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава государства спросил спикера СФ о том, как заканчивается год. Матвиенко поблагодарила Путина за возможность встречи и отметила, что год был «непростой, но очень результативный».

«Мы выполнили все свои планы, мы одобрили почти 560 законов, один отклонили с созданием согласительной комиссии, Дума с этим согласилась. И хочу сказать, что в этом году [наблюдалась] рекордная активность наших сенаторов, они подготовили более 300 – 316 законопроектов, 140 из них приняты», – рассказала председатель Совета Федерации.

По ее словам, верхняя палата выполнила 81 из 88 пунктов плана по реализации послания президента Федеральному собранию, оставшиеся семь пока находятся в работе и требуют доработки.

Глава государства огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. В ходе него президент анонсировал запуск новых нацпроектов – «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры», а также заявил о продлении льготной программы семейной ипотеки до 2030 г.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных