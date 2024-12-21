Маск обратил внимание на отсутствие Байдена на публике
Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на то, что действующий президент США Джо Байден длительное время отсутствует в публичном пространстве. Бизнесмен выразил обеспокоенность насчет состояния здоровья американского лидера в соцсети X.
В начале августа предприниматель также замечал долгое отсутствие Байдена на публике. Тогда одна из пользовательниц X озадачилась исчезновением действующего президента из публичного пространства. «Где он?» – написала она. Маск оставил в комментарии под постом эмодзи с пожимающим плечами человеком. За пару недель до этого Байден заболел коронавирусом, в связи с чем соблюдал самоизоляцию.