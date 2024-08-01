Маск обратил внимание на исчезновение Байдена
Бизнесмен Илон Маск обратил внимание, что действующий президент США Джо Байден долгое время не появлялся на публике.
Маск отреагировал в X на пост одной из пользовательниц, которая задалась вопросом, «жив ли Байден». Юзер обратила внимание, что, несмотря на выход политика из президентской гонки, он все еще является президентом США. «Где он?» – написала пользовательница.
В ответ Маск оставил эмодзи с человеком, пожимающим плечами.
Джо Байден практически не появляется на публике с момента, когда ему диагностировали ковид. 21 июля он заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Общественность насторожило, что президент опубликовал письменное заявление вместо того, чтобы выступить с речью. Но 23 июля Байден появился на публике и сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо. На следующий день он выступил с обращением к нации из Овального кабинета Белого дома.
Белый дом ежедневно публикует заявления Байдена, а также сообщения о его выступлениях и совещаниях. Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер подчеркнула на брифинге 31 июля, что президент продолжает в полном объеме исполнять свои обязанности. По ее словам, 29 июля Байден ездил в Техас. В частности, он посетил Остин и Хьюстон. Выступая в Президентской библиотеке Линдона Джонсона в Остине, глава государства призвал провести реформу Верховного суда.