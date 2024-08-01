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Маск обратил внимание на исчезновение Байдена

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск обратил внимание, что действующий президент США Джо Байден долгое время не появлялся на публике. 

Маск отреагировал в X на пост одной из пользовательниц, которая задалась вопросом, «жив ли Байден». Юзер обратила внимание, что, несмотря на выход политика из президентской гонки, он все еще является президентом США. «Где он?» – написала пользовательница.

В ответ Маск оставил эмодзи с человеком, пожимающим плечами.

Джо Байден практически не появляется на публике с момента, когда ему диагностировали ковид. 21 июля он заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Общественность насторожило, что президент опубликовал письменное заявление вместо того, чтобы выступить с речью. Но 23 июля Байден появился на публике и сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо. На следующий день он выступил с обращением к нации из Овального кабинета Белого дома.

Белый дом ежедневно публикует заявления Байдена, а также сообщения о его выступлениях и совещаниях. Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер подчеркнула на брифинге 31 июля, что президент продолжает в полном объеме исполнять свои обязанности. По ее словам, 29 июля Байден ездил в Техас. В частности, он посетил Остин и Хьюстон. Выступая в Президентской библиотеке Линдона Джонсона в Остине, глава государства призвал провести реформу Верховного суда. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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