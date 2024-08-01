Маск обратил внимание на исчезновение Байдена

Джо Байден практически не появляется на публике с момента, когда ему диагностировали ковид. 21 июля он заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Общественность насторожило, что президент опубликовал письменное заявление вместо того, чтобы выступить с речью. Но 23 июля Байден появился на публике и сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо. На следующий день он выступил с обращением к нации из Овального кабинета Белого дома.