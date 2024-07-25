Байден объяснил выход из президентской гонки «передачей эстафеты» молодым

21 июля Байден заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Он поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против экс-президента США, кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.