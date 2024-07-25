Байден объяснил выход из президентской гонки «передачей эстафеты» молодым
Президент США Джо Байден заявил, что принял решение выйти из президентской гонки, чтобы передать эстафету молодому поколению на благо демократии. Вечером 24 июля он выступил с обращением к нации из Овального кабинета Белого дома.
«Я решил, что лучший способ двигаться вперед – передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию», – сказал он (цитата по CNN).
По мнению Байдена, его достижения на посту президента и видение будущего США «заслуживали второго срока». Но личные амбиции не могут помешать «сохранению демократии». К своим достижениям Байден отнес создание в США «самой сильной экономики в мире», рост зарплат, снижение инфляции и самый низкий за последние 20 лет уровень расового неравенства.
В оставшиеся шесть месяцев президентского срока Байден продолжит выполнять свои обязанности на посту. В частности, он намерен развивать дальше экономику, защищать личные свободы и гражданские права американцев, а также работать над урегулированием ситуации в секторе Газа, продолжить поддержку Украины и сделать НАТО «сильнее, могущественнее и сплоченнее, чем когда-либо».
Байден отметил, что американцы стоят перед выбором «между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью, между единством и разделением», и призвал граждан США объединиться. Вице-президента Камалу Харрис, выдвижение которой в качестве кандидата в президента США от демократов он поддержал 21 июля, Байден назвал «опытной, жесткой и способной».
21 июля Байден заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Он поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии в борьбе против экс-президента США, кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.
Заявление Байдена о выходе из президентской гонки было опубликовано в X. Действующий президент, как утверждалось, на тот момент находился на карантине из-за положительного теста на COVID-19. 23 июля он появился на публике впервые после отказа от участия в выборах.