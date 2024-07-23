Байден появился на публике и сообщил о своем хорошем самочувствии

Ранее в этот день Байден заявил, что 24 июля, в 20:00 по восточному времени (03:00 мск 25 июля) выступит с обращением к американцам. Портал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщал, что президент и его помощники уже начали работать над речью для выступления. Оно станет «первым крупным мероприятием» Байдена после его возвращения в Вашингтон из города Рехобот-Бич, где он находился на самоизоляции.