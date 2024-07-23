Байден появился на публике и сообщил о своем хорошем самочувствии
Президент США Джо Байден появился на публике после перенесенного коронавируса и сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо, передает пул Белого дома.
На вопросы прессы о причинах его выхода из президентской гонки и шансах вице-президента Камалы Харрис превзойти бывшего американского лидера Дональда Трампа Байден отвечать не стал.
Ранее в этот день Байден заявил, что 24 июля, в 20:00 по восточному времени (03:00 мск 25 июля) выступит с обращением к американцам. Портал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщал, что президент и его помощники уже начали работать над речью для выступления. Оно станет «первым крупным мероприятием» Байдена после его возвращения в Вашингтон из города Рехобот-Бич, где он находился на самоизоляции.
18 июля у Байдена диагностировали коронавирус, после чего он отменил выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию. В Белом доме сообщали, что президент США продолжает исполнять свои обязанности удаленно.
21 июля Байден заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Он поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре.