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Байден появился на публике и сообщил о своем хорошем самочувствии

Ведомости

Президент США Джо Байден появился на публике после перенесенного коронавируса и сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо, передает пул Белого дома.

На вопросы прессы о причинах его выхода из президентской гонки и шансах вице-президента Камалы Харрис превзойти бывшего американского лидера Дональда Трампа Байден отвечать не стал.

Ранее в этот день Байден заявил, что 24 июля, в 20:00 по восточному времени (03:00 мск 25 июля) выступит с обращением к американцам. Портал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщал, что президент и его помощники уже начали работать над речью для выступления. Оно станет «первым крупным мероприятием» Байдена после его возвращения в Вашингтон из города Рехобот-Бич, где он находился на самоизоляции.

18 июля у Байдена диагностировали коронавирус, после чего он отменил выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию. В Белом доме сообщали, что президент США продолжает исполнять свои обязанности удаленно.

21 июля Байден заявил, что выбывает из предвыборной гонки. Он поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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