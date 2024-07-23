Байден впервые выступит перед публикой после выхода из президентской гонки

21 июля Байден завершил свою кампанию по переизбранию. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис после этого заявила, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию».