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Байден впервые выступит перед публикой после выхода из президентской гонки

Ведомости

Президент США Джо Байден впервые выступит с обращением к американцам после того, как он вышел из предвыборной гонки. Об этом глава страны сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Завтра вечером в 20:00 по восточному времени (03:00 мск 25 июля) я обращусь к нации из Овального кабинета и расскажу о том, что ждет меня впереди и как я завершу работу для американского народа», – написал он.

Портал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Байден и его помощники уже начали работать над речью для выступления. Оно станет «первым крупным мероприятием» президента США после его возвращения в Вашингтон из города Рехобот-Бич, где он находился на самоизоляции.

21 июля Байден завершил свою кампанию по переизбранию. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис после этого заявила, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию».

Байден сдал положительный тест на коронавирус 18 июля, после этого он отменил выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию. В Белом доме сообщали, что президент США продолжает исполнять свои обязанности удаленно. 23 июля он вернется на рабочее место в Белый дом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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