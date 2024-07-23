Байден впервые выступит перед публикой после выхода из президентской гонки
Президент США Джо Байден впервые выступит с обращением к американцам после того, как он вышел из предвыборной гонки. Об этом глава страны сообщил на своей странице в соцсети Х.
«Завтра вечером в 20:00 по восточному времени (03:00 мск 25 июля) я обращусь к нации из Овального кабинета и расскажу о том, что ждет меня впереди и как я завершу работу для американского народа», – написал он.
Портал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Байден и его помощники уже начали работать над речью для выступления. Оно станет «первым крупным мероприятием» президента США после его возвращения в Вашингтон из города Рехобот-Бич, где он находился на самоизоляции.
21 июля Байден завершил свою кампанию по переизбранию. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис после этого заявила, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию».
Байден сдал положительный тест на коронавирус 18 июля, после этого он отменил выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию. В Белом доме сообщали, что президент США продолжает исполнять свои обязанности удаленно. 23 июля он вернется на рабочее место в Белый дом.