Байден вернется в Белый дом 23 июля после самоизоляции
Во вторник, 23 июля, президент США Джо Байден вернется на рабочее место в Белый дом после самоизоляции в своем доме в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расписание американского лидера.
Байден направится на аэродром в Делавэре в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 мск). После перелета он должен прибыть в Белый дом в 14:30 (21:30 мск), где в 15:00 (22:00 мск) примет участие в закрытом брифинге.
Байден сдал положительный тест на коронавирус 18 июля, после этого он отменил выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию. В Белом доме сообщали, что президент США продолжает исполнять свои обязанности удаленно. Представители республиканской партии на фоне спекуляций о смерти Байдена потребовали доказательств о том, что он жив.
22 июля лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что симптомы коронавируса у главы государства почти пропали. Согласно его обращению, которое опубликовано на сайте Белого дома, пульс, давление и температура остаются в норме, а легкие чистые. Президент США продолжает выполнять свои обязанности, сказано в документе.