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Байден вернется в Белый дом 23 июля после самоизоляции

Ведомости

Во вторник, 23 июля, президент США Джо Байден вернется на рабочее место в Белый дом после самоизоляции в своем доме в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расписание американского лидера.

Байден направится на аэродром в Делавэре в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 мск). После перелета он должен прибыть в Белый дом в 14:30 (21:30 мск), где в 15:00 (22:00 мск) примет участие в закрытом брифинге.

Байден сдал положительный тест на коронавирус 18 июля, после этого он отменил выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию. В Белом доме сообщали, что президент США продолжает исполнять свои обязанности удаленно. Представители республиканской партии на фоне спекуляций о смерти Байдена потребовали доказательств о том, что он жив.

22 июля лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что симптомы коронавируса у главы государства почти пропали. Согласно его обращению, которое опубликовано на сайте Белого дома, пульс, давление и температура остаются в норме, а легкие чистые. Президент США продолжает выполнять свои обязанности, сказано в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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