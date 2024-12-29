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Захарова обвинила Запад в подавлении инакомыслия после блокировок СМИ в Telegram

Ведомости

Страны Запада путем блокирования Telegram-каналов российских СМИ продолжают политику, направленную на подавление любых форм инакомыслия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма медиа», – сказала Захарова, ее слова приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

Дипломат пояснила, что блокировке в странах Запада подверглись Telegram-каналы «РИА Новостей», «Известий», RT и других российских СМИ. В связи с этим Захарова призвала международные структуры, включая ООН и ОБСЕ, отреагировать на произошедшее.

После принятия решения о блокировке Telegram-канал перестает быть доступен пользователям смартфонов в стране, где действуют такие ограничения. Однако некоторые каналы, если они не были удалены администрация мессенджера, все еще могут быть доступны для чтения в ПК-версии приложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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