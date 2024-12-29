Захарова обвинила Запад в подавлении инакомыслия после блокировок СМИ в Telegram

После принятия решения о блокировке Telegram-канал перестает быть доступен пользователям смартфонов в стране, где действуют такие ограничения. Однако некоторые каналы, если они не были удалены администрация мессенджера, все еще могут быть доступны для чтения в ПК-версии приложения.