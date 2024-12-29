Захарова обвинила Запад в подавлении инакомыслия после блокировок СМИ в Telegram
Страны Запада путем блокирования Telegram-каналов российских СМИ продолжают политику, направленную на подавление любых форм инакомыслия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма медиа», – сказала Захарова, ее слова приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в Telegram.
Дипломат пояснила, что блокировке в странах Запада подверглись Telegram-каналы «РИА Новостей», «Известий», RT и других российских СМИ. В связи с этим Захарова призвала международные структуры, включая ООН и ОБСЕ, отреагировать на произошедшее.
После принятия решения о блокировке Telegram-канал перестает быть доступен пользователям смартфонов в стране, где действуют такие ограничения. Однако некоторые каналы, если они не были удалены администрация мессенджера, все еще могут быть доступны для чтения в ПК-версии приложения.