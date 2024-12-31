Минобороны сообщило о 68 сбитых за ночь украинских беспилотниках
Российские системы ПВО в ночь на 31 декабря уничтожили над регионами РФ 68 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
25 дронов сбили в небе над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Краснодарским краем, 10 – над Смоленской областью, два – над территорией Тверской области и по одному – над Ростовской, Курской и Калужской областями.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал, что регион был атакован беспилотниками самолетного типа, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
После начала Вооруженными силами России спецоперации украинская армия регулярно пытается атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.