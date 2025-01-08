Блинкен пообещал помогать Украине до последнего дня администрации Байдена

«Как мы уже ясно дали понять, Украина должна подойти к 2025 г. с позиции силы – будь то продолжение борьбы из-за отказа России прекратить агрессию или участие в переговорах, чтобы достичь хотя бы прекращения огня, а возможно, и большего, – сказал Блинкен. – Мы будем поддерживать Украину до последнего дня этой администрации, и я уверен, что наши партнеры продолжат эту поддержку и после».