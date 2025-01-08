Блинкен пообещал помогать Украине до последнего дня администрации Байдена
Администрация Джо Байдена до последнего дня своей работы будет обеспечивать Украину военной поддержкой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.
«Как мы уже ясно дали понять, Украина должна подойти к 2025 г. с позиции силы – будь то продолжение борьбы из-за отказа России прекратить агрессию или участие в переговорах, чтобы достичь хотя бы прекращения огня, а возможно, и большего, – сказал Блинкен. – Мы будем поддерживать Украину до последнего дня этой администрации, и я уверен, что наши партнеры продолжат эту поддержку и после».
Блинкен добавил, что он уверен, что новая администрация захочет добиться наилучшего возможного соглашения для Украины, которое должно включать в себя «эффективные меры сдерживания» России.
«Крайне важно, чтобы часть договоренностей включала эффективные меры сдерживания против дальнейшей агрессии со стороны России. Это может включать разные формы, в том числе участие некоторых стран в контроле за демаркационной линией или линией прекращения огня. Это уже обсуждалось, в том числе на сегодняшних переговорах с министром иностранных дел, – сказал госсекретарь. – Новая администрация должна будет решить, какую роль, если вообще какую-либо, сыграют США в этом процессе».
После начала специальной военной операции США направили Украине помощь на $175 млрд. В эту сумму входит примерно $61,4 млрд на обеспечение безопасности, около 50% которой была предоставлена в рамках USAI. Остальная часть была взята из имеющихся военных запасов США «в соответствии с полномочиями президента по сокращению численности войск».
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».