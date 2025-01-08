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Блинкен пообещал помогать Украине до последнего дня администрации Байдена

Ведомости

Администрация Джо Байдена до последнего дня своей работы будет обеспечивать Украину военной поддержкой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

«Как мы уже ясно дали понять, Украина должна подойти к 2025 г. с позиции силы – будь то продолжение борьбы из-за отказа России прекратить агрессию или участие в переговорах, чтобы достичь хотя бы прекращения огня, а возможно, и большего, – сказал Блинкен. – Мы будем поддерживать Украину до последнего дня этой администрации, и я уверен, что наши партнеры продолжат эту поддержку и после».

Блинкен добавил, что он уверен, что новая администрация захочет добиться наилучшего возможного соглашения для Украины, которое должно включать в себя «эффективные меры сдерживания» России.

«Крайне важно, чтобы часть договоренностей включала эффективные меры сдерживания против дальнейшей агрессии со стороны России. Это может включать разные формы, в том числе участие некоторых стран в контроле за демаркационной линией или линией прекращения огня. Это уже обсуждалось, в том числе на сегодняшних переговорах с министром иностранных дел, – сказал госсекретарь. – Новая администрация должна будет решить, какую роль, если вообще какую-либо, сыграют США в этом процессе».

После начала специальной военной операции США направили Украине помощь на $175 млрд. В эту сумму входит примерно $61,4 млрд на обеспечение безопасности, около 50% которой была предоставлена в рамках USAI. Остальная часть была взята из имеющихся военных запасов США «в соответствии с полномочиями президента по сокращению численности войск».

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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