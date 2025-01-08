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Президентские выборы в Польше назначены на 18 мая

Ведомости

Президентские выборы в Польше пройдут 18 мая, сообщил спикер нижней палаты польского парламента Шимон Холовня. Его решение передает телеканал TVP Info.

Второй тур выборов пройдет 1 июня, если того будет требовать ситуация.

Холовня заявил, что подпишет постановление об организации выборов 15 января, после его публикации начнется избирательная кампания. Регистрация кандидатов продлится до 4 апреля.

Основное противостояние развернется между Рафалом Тшасковским, кандидатом от «Гражданской коалиции», и независимым кандидатом Каролем Навроцким, который имеет поддержку крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», отмечает телеканал.

В президентской гонке также примут участие спикер сейма Шимон Холовня, поддержанный «Третьим путем», Славомир Ментцен, выдвинутый ультраправой «Конфедерацией», и вице-спикер сената Магдалена Беят от партии «Левые».

Президент в Польше избирается сроком на пять лет и может быть переизбран только один раз. Главой государства может стать польский гражданин, которому не позднее дня выборов исполнилось 35 лет.

Сейчас президентское кресло в Польше занимает Анджей Дуда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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