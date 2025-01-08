Президентские выборы в Польше назначены на 18 мая
Президентские выборы в Польше пройдут 18 мая, сообщил спикер нижней палаты польского парламента Шимон Холовня. Его решение передает телеканал TVP Info.
Второй тур выборов пройдет 1 июня, если того будет требовать ситуация.
Холовня заявил, что подпишет постановление об организации выборов 15 января, после его публикации начнется избирательная кампания. Регистрация кандидатов продлится до 4 апреля.
Основное противостояние развернется между Рафалом Тшасковским, кандидатом от «Гражданской коалиции», и независимым кандидатом Каролем Навроцким, который имеет поддержку крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», отмечает телеканал.
В президентской гонке также примут участие спикер сейма Шимон Холовня, поддержанный «Третьим путем», Славомир Ментцен, выдвинутый ультраправой «Конфедерацией», и вице-спикер сената Магдалена Беят от партии «Левые».
Президент в Польше избирается сроком на пять лет и может быть переизбран только один раз. Главой государства может стать польский гражданин, которому не позднее дня выборов исполнилось 35 лет.
Сейчас президентское кресло в Польше занимает Анджей Дуда.