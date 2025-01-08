Администрация Байдена пока не будет отправлять Украине вертолеты Black Hawk
Администрация Джо Байдена не собирается отправлять Украине ударные вертолеты Black Hawk, но работает со странами-союзниками над поиском подходящих вариантов, заявил высокопоставленный представитель Пентагона журналистам.
«У меня нет заявлений по поводу вертолетов Black Hawk, которые можно было бы анонсировать, – сказал представитель минобороны США. – Но я скажу, что мы слышим запросы украинцев и работаем с ними, а также с партнерами и союзниками, чтобы найти те вертолеты, которые им нужны для выполнения подобных миссий. Мы занимались этим с самого начала конфликта и продолжаем искать такие возможности для них. Однако на данный момент мне нечего сообщить конкретно».
Еще в 2023 г. сообщалось , что Украина передала США список вооружений, необходимых для ведения боевых действий против России. Перечень в том числе включает противоракетные комплексы THAAD, истребители F/A-18 Hornet.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее в среду, что администрация Джо Байдена до последнего дня своей работы будет обеспечивать Украину военной поддержкой.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».