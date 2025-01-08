Администрация Байдена пока не будет отправлять Украине вертолеты Black Hawk

«У меня нет заявлений по поводу вертолетов Black Hawk, которые можно было бы анонсировать, – сказал представитель минобороны США. – Но я скажу, что мы слышим запросы украинцев и работаем с ними, а также с партнерами и союзниками, чтобы найти те вертолеты, которые им нужны для выполнения подобных миссий. Мы занимались этим с самого начала конфликта и продолжаем искать такие возможности для них. Однако на данный момент мне нечего сообщить конкретно».