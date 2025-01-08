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Администрация Байдена пока не будет отправлять Украине вертолеты Black Hawk

Ведомости

Администрация Джо Байдена не собирается отправлять Украине ударные вертолеты Black Hawk, но работает со странами-союзниками над поиском подходящих вариантов, заявил высокопоставленный представитель Пентагона журналистам.

«У меня нет заявлений по поводу вертолетов Black Hawk, которые можно было бы анонсировать, – сказал представитель минобороны США. – Но я скажу, что мы слышим запросы украинцев и работаем с ними, а также с партнерами и союзниками, чтобы найти те вертолеты, которые им нужны для выполнения подобных миссий. Мы занимались этим с самого начала конфликта и продолжаем искать такие возможности для них. Однако на данный момент мне нечего сообщить конкретно».

Еще в 2023 г. сообщалось , что Украина передала США список вооружений, необходимых для ведения боевых действий против России. Перечень в том числе включает противоракетные комплексы THAAD, истребители F/A-18 Hornet.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее в среду, что администрация Джо Байдена до последнего дня своей работы будет обеспечивать Украину военной поддержкой.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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