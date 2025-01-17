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Правительство РФ расторгло меморандумы по техническому содействию с Японией

Ведомости

Правительство России в одностороннем порядке приняло решение о прекращении действия меморандумов о деятельности японских центров по техническому содействию, которые были подписаны с Японией. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, были расторгнуты меморандумы, подписанные в Токио 5 сентября 2000 г. и во Владивостоке 29 июня 2003 г. Эти документы регулировали создание и функционирование японских центров по техническому содействию.

Документ был подписан главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Министерству иностранных дел было поручено уведомить об этом японскую сторону.

10 февраля 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией по окончании Второй мировой войны, подчеркнув невозможность переговоров из-за откровенно недружественной позиции Токио. Япония до этого присоединилась к антироссийским санкциям Запада, с начала спецоперации она ввела уже несколько пакетов ограничений.

10 января 2025 г. правительство Японии приняло решение о внесении в санкционные списки 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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