Правительство РФ расторгло меморандумы по техническому содействию с Японией
Правительство России в одностороннем порядке приняло решение о прекращении действия меморандумов о деятельности японских центров по техническому содействию, которые были подписаны с Японией. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, были расторгнуты меморандумы, подписанные в Токио 5 сентября 2000 г. и во Владивостоке 29 июня 2003 г. Эти документы регулировали создание и функционирование японских центров по техническому содействию.
Документ был подписан главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Министерству иностранных дел было поручено уведомить об этом японскую сторону.
10 февраля 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией по окончании Второй мировой войны, подчеркнув невозможность переговоров из-за откровенно недружественной позиции Токио. Япония до этого присоединилась к антироссийским санкциям Запада, с начала спецоперации она ввела уже несколько пакетов ограничений.
10 января 2025 г. правительство Японии приняло решение о внесении в санкционные списки 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России.