Правительство РФ расторгло меморандумы по техническому содействию с Японией

10 февраля 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией по окончании Второй мировой войны, подчеркнув невозможность переговоров из-за откровенно недружественной позиции Токио. Япония до этого присоединилась к антироссийским санкциям Запада, с начала спецоперации она ввела уже несколько пакетов ограничений.