Блинкен в своем прощальном слове упомянул о сложности стоящих перед США вызовов

В своем прощальном обращении Блинкен также отметил, что избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, может заключить «хорошую сделку» по Украине при согласии Киева. Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что команда будущего американского лидера пересматривает подход к урегулированию украинского конфликта. Если ранее Трамп обещал быстро решить вопрос мира на Украине, теперь его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Европейские партнеры расценивают это как признак того, что администрация Трампа не планирует отказываться от поддержки Киева.