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Блинкен в своем прощальном слове упомянул о сложности стоящих перед США вызовов

Ведомости

Госсекретарь уходящей администрации США Энтони Блинкен в своей прощальной речи к сотрудникам госдепартамента заявил, что за 32 года работы никогда прежде не видел «большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем», с которыми сталкивается Вашингтон в настоящее время.

По его словам, современные вызовы очень быстро развиваются.

«Ревизионистские силы бросают вызов нам и тем правилам, которые регулировали наш образ жизни и действия на протяжении многих лет. Глобальные вызовы затрагивают каждого из наших граждан, и от них никто не застрахован», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В своем прощальном обращении Блинкен также отметил, что избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, может заключить «хорошую сделку» по Украине при согласии Киева. Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что команда будущего американского лидера пересматривает подход к урегулированию украинского конфликта. Если ранее Трамп обещал быстро решить вопрос мира на Украине, теперь его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Европейские партнеры расценивают это как признак того, что администрация Трампа не планирует отказываться от поддержки Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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