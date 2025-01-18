Politico: Трамп готовит заявление о чрезвычайном положении из-за мигрантов

Кроме того, предполагается, что избранный американский лидер продолжит работу с ведомствами, чтобы начать процесс восстановления политики «оставайся в Мексике», действовавшей в его первый президентский срок и требовавшей от просителей убежища ждать рассмотрения их дел в Мексике. Команда Трампа также рассматривает возможность признания наркокартелей террористическими организациями, рассказали собеседники издания.