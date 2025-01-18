Politico: Трамп готовит заявление о чрезвычайном положении из-за мигрантов
Команда будущего американского президента Дональда Трампа занимается подготовкой заявления о чрезвычайном положении в стране в связи с ситуацией с мигрантами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Мера позволит получить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания избранного главы государства обеспечить безопасность границ и депортировать миллионы иммигрантов без документов.
По данным издания, первые указы Трампа также ознаменуют конец практики «поймал – отпусти» – освобождения мигрантов в США, пока они ожидают слушания в иммиграционном суде. Будут расширены полномочия по ускоренной депортации.
Кроме того, предполагается, что избранный американский лидер продолжит работу с ведомствами, чтобы начать процесс восстановления политики «оставайся в Мексике», действовавшей в его первый президентский срок и требовавшей от просителей убежища ждать рассмотрения их дел в Мексике. Команда Трампа также рассматривает возможность признания наркокартелей террористическими организациями, рассказали собеседники издания.
18 ноября Трамп подтвердил в соцсети Truth Social готовность ввести режим чрезвычайной ситуации в США для депортации нелегальных мигрантов. Иммиграция была «краеугольным камнем» кампании победителя президентских выборов в США – он неоднократно обещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов. 11 ноября Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной полиции Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ.
В конце декабря Хоман заявил The Washington Post, что Трамп намерен депортировать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в стране. По его словам, команда избранного президента планирует вернуться к практике содержания мигрантских семей с детьми в заключении. Для этого будут сооружены временные постройки с «мягкими» условиями.