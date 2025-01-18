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Politico: Трамп готовит заявление о чрезвычайном положении из-за мигрантов

Ведомости

Команда будущего американского президента Дональда Трампа занимается подготовкой заявления о чрезвычайном положении в стране в связи с ситуацией с мигрантами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Мера позволит получить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания избранного главы государства обеспечить безопасность границ и депортировать миллионы иммигрантов без документов. 

По данным издания, первые указы Трампа также ознаменуют конец практики «поймал – отпусти» – освобождения мигрантов в США, пока они ожидают слушания в иммиграционном суде. Будут расширены полномочия по ускоренной депортации.

Кроме того, предполагается, что избранный американский лидер продолжит работу с ведомствами, чтобы начать процесс восстановления политики «оставайся в Мексике», действовавшей в его первый президентский срок и требовавшей от просителей убежища ждать рассмотрения их дел в Мексике. Команда Трампа также рассматривает возможность признания наркокартелей террористическими организациями, рассказали собеседники издания.

18 ноября Трамп подтвердил в соцсети Truth Social готовность ввести режим чрезвычайной ситуации в США для депортации нелегальных мигрантов. Иммиграция была «краеугольным камнем» кампании победителя президентских выборов в США – он неоднократно обещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов. 11 ноября Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной полиции Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ.

В конце декабря Хоман заявил The Washington Post, что Трамп намерен депортировать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в стране. По его словам, команда избранного президента планирует вернуться к практике содержания мигрантских семей с детьми в заключении. Для этого будут сооружены временные постройки с «мягкими» условиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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