Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин призвал МГУ активнее продвигать российское образование за рубежом

Ведомости

Россия намерена расширять сотрудничество со странами мирового большинства, и Московский госуниверситет имени Михаила Ломоносова тоже должен наращивать работу в этом направлении – продвигать отечественные образование и культуру за рубежом, привлекать иностранных студентов и аспирантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета учреждения.

«МГУ исторически выполняет особую миссию по продвижению российского образования, русской культуры за рубежом, по укреплению дружеских, деловых связей с иностранными научно-образовательными партнерами. <…> Необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению международного сотрудничества со многими странами так называемого большинства», – сказал Путин.

Следует взаимодействовать со странами Азии, Африки, Латинской Америки, государствами – участницами СНГ, Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, пояснил он.

«Привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагать им все лучшее, что накопила отечественного система классического образования», – отметил президент.

Путин посетил вуз в преддверии Дня российского студенчества и 270-летия Московского университета, отмечаемых 25 января. Глава государства в сопровождении ректора Виктора Садовничего осмотрел Музей истории учреждения и вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования.

МГУ является одним из самых крупных университетов в России. Сегодня в его структуру входят 40 факультетов, 377 кафедр, 15 научно-исследовательских институтов, 11 проектных институтов перспективных исследований. В вузе обучается более 44 000 студентов, свыше 4000 тысяч аспирантов и ординаторов.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных