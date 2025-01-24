Путин призвал МГУ активнее продвигать российское образование за рубежом
Россия намерена расширять сотрудничество со странами мирового большинства, и Московский госуниверситет имени Михаила Ломоносова тоже должен наращивать работу в этом направлении – продвигать отечественные образование и культуру за рубежом, привлекать иностранных студентов и аспирантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета учреждения.
«МГУ исторически выполняет особую миссию по продвижению российского образования, русской культуры за рубежом, по укреплению дружеских, деловых связей с иностранными научно-образовательными партнерами. <…> Необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению международного сотрудничества со многими странами так называемого большинства», – сказал Путин.
Следует взаимодействовать со странами Азии, Африки, Латинской Америки, государствами – участницами СНГ, Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, пояснил он.
«Привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагать им все лучшее, что накопила отечественного система классического образования», – отметил президент.
Путин посетил вуз в преддверии Дня российского студенчества и 270-летия Московского университета, отмечаемых 25 января. Глава государства в сопровождении ректора Виктора Садовничего осмотрел Музей истории учреждения и вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования.
МГУ является одним из самых крупных университетов в России. Сегодня в его структуру входят 40 факультетов, 377 кафедр, 15 научно-исследовательских институтов, 11 проектных институтов перспективных исследований. В вузе обучается более 44 000 студентов, свыше 4000 тысяч аспирантов и ординаторов.