Путин призвал МГУ активнее продвигать российское образование за рубежом

Россия намерена расширять сотрудничество со странами мирового большинства, и Московский госуниверситет имени Михаила Ломоносова тоже должен наращивать работу в этом направлении – продвигать отечественные образование и культуру за рубежом, привлекать иностранных студентов и аспирантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета учреждения.