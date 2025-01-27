Сийярто заявил о решении не блокировать продление санкций ЕС против России
Венгрия не будет использовать право вето, чтобы заблокировать продление санкций Евросоюза против РФ, так как получила гарантии своей энергобезопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам на встрече стран Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, Еврокомиссия приняла шаги для гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии. Именно поэтому Венгрия не стала при голосовании накладывать вето, пояснил Сийярто.
25 января премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану последствиями, если тот решит наложить вето на продление антироссийских санкций.
Орбан ранее заявил, что Венгрия согласится на продление санкций против России, если Украина выполнит ряд условий. В частности, Киев должен возобновить транзит газа из России, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен.