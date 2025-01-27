Сийярто заявил о решении не блокировать продление санкций ЕС против России

Венгрия не будет использовать право вето, чтобы заблокировать продление санкций Евросоюза против РФ, так как получила гарантии своей энергобезопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам на встрече стран Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.