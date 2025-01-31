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В Кремле призвали не реагировать на русофобские слова о блокаде Ленинграда

Ведомости

На высказывания политиков-русофобов не стоит обращать внимания, их состояние граничит с безумием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова сенатора Чехии Мирославы Немцовой, которая призвала повторить блокаду Ленинграда.

По словам Пескова, существует много так называемых «горячих голов», которые, вероятно, «сами не понимают, что говорят».

«Не думаю, что нужно обращать на них внимание, хотя это говорит о том, что, да, по-прежнему среди политиков, в том числе и Чехии, очень много русофобов, наверное, состояние которых граничит с безумием», – пояснил представитель Кремля.

30 января Немцова написала в соцсети X, что Россия празднует годовщину снятия блокады Ленинграда в то время, как со всем мире чтят жертв Холокоста, а на Украине продолжаются боевые действия. По словам чешского сенатора, россиянам «нужно не праздновать, а снова испытать подобное», чего можно добиться введением более жестких санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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