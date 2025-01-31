В Кремле призвали не реагировать на русофобские слова о блокаде Ленинграда
На высказывания политиков-русофобов не стоит обращать внимания, их состояние граничит с безумием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова сенатора Чехии Мирославы Немцовой, которая призвала повторить блокаду Ленинграда.
По словам Пескова, существует много так называемых «горячих голов», которые, вероятно, «сами не понимают, что говорят».
«Не думаю, что нужно обращать на них внимание, хотя это говорит о том, что, да, по-прежнему среди политиков, в том числе и Чехии, очень много русофобов, наверное, состояние которых граничит с безумием», – пояснил представитель Кремля.
30 января Немцова написала в соцсети X, что Россия празднует годовщину снятия блокады Ленинграда в то время, как со всем мире чтят жертв Холокоста, а на Украине продолжаются боевые действия. По словам чешского сенатора, россиянам «нужно не праздновать, а снова испытать подобное», чего можно добиться введением более жестких санкций.