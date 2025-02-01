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Захарова сочла безуспешной попытку Киева поссорить Россию и страны СНГ

ФСБ ранее сообщила об украинце, который оскорблял узбеков от лица россиянина
Ведомости

Единство народов России – одна из официально закрепленных традиционных ценностей в стране, а сеять рознь между народами выгодно Киеву и Западу, но такие попытки безуспешны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил ранее в тот же день, что спецслужба установила личность человека, который в интернете от имени гражданина России высказывался в «национал-шовинистической манере о представителях узбекской нации». По данным ФСБ, им оказался находящийся в республике уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. Спецслужбы раскрыли очередную безуспешную попытку посеять межнациональную рознь, заявила Захарова. Она отметила, что Кочмарик поддерживает ВСУ, а его публикации появились на YouTube.

Таких «анонимов» при современных технических возможностях можно вычислить, добавила Захарова. «И сразу становится понятно, кому выгодно сеять межнациональную рознь в России – тем, для кого нацистский угар давно заменил веру, совесть и честь: засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров», – говорится в заявлении.

Единство народов России является одной из официально закрепленных традиционных ценностей в РФ, а добрые отношения распространяются и «на наших многовековых друзей, союзников и соседей по региону», отметила представитель МИДа. Дружбу с народами стран СНГ «не подточить» видеоподделками и проплаченными провокациями из-за границы, подчеркнула она.

ФСБ сообщила об авторе провокационного ролика 1 февраля. По ее данным, видео появилось на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы. В ФСБ отметили, что украинские и литовские спецслужбы и их «зарубежные кураторы» создают провокационный контент с целью подорвать отношения России с партнерами по СНГ и сформировать антироссийские настроения за рубежом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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