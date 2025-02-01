Захарова сочла безуспешной попытку Киева поссорить Россию и страны СНГ

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил ранее в тот же день, что спецслужба установила личность человека, который в интернете от имени гражданина России высказывался в «национал-шовинистической манере о представителях узбекской нации». По данным ФСБ, им оказался находящийся в республике уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. Спецслужбы раскрыли очередную безуспешную попытку посеять межнациональную рознь, заявила Захарова. Она отметила, что Кочмарик поддерживает ВСУ, а его публикации появились на YouTube.