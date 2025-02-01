Трамп приказал нанести авиаудары по боевикам ИГ в Сомали
Президент США Дональд Трамп распорядился нанести авиаудары по боевикам, связанным с «Исламским государством» (ИГ;
«Сегодня утром я приказал нанести военные удары по старшему планировщику атак ИГ и другим террористам, которых он завербовал и которыми руководил в Сомали», – заявил Трамп.
По его словам, удары были нанесены по пещерам, в которых скрывались боевики. В результате объекты были уничтожены, а «множество террористов» ликвидировано, при этом мирные жители не пострадали.
Трамп также заявил, что бывший президент США Джо Байден действовал недостаточно быстро в этом вопросе.