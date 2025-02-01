Нетаньяху встретится с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром 2 февраля вылетит в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
Он станет первым иностранным лидером, который проведет переговоры с Трампом после его вступления в должность.
«На этой исторической встрече два лидера обсудят ситуацию в секторе Газа, вопрос заложников, иранскую ось сопротивления и другие ключевые темы», – говорится в заявлении канцелярии.