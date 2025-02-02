Захарова предложила изменить функционал агентства США по международному развитию

Решение о временном прекращении финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней было принято госсекретарем США Марко Рубио, сообщало Reuters 25 января. Агентство уточнило, что под заморозку также попали проекты поддержки Украины. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали это решение «неприятным», а NBC News добавило, что более 50 сотрудников USAID отправили в административный отпуск.