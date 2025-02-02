Захарова предложила изменить функционал агентства США по международному развитию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приостановку деятельности агентства США по международному развитию (USAID), предложив в случае возобновления его работы переименовать организацию в «Агентство помощи самим себе». Соответствующее сообщение дипломат опубликовала в Telegram-канале.
Она заявила, что в функционал организации могут войти «обновление системы пожарной безопасности США, содействие возвращению естественного гендера и расследование коррупционных схем предыдущих американских администраций». К публикации приложен скриншот неработающего сайта USAID.
Решение о временном прекращении финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней было принято госсекретарем США Марко Рубио, сообщало Reuters 25 января. Агентство уточнило, что под заморозку также попали проекты поддержки Украины. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали это решение «неприятным», а NBC News добавило, что более 50 сотрудников USAID отправили в административный отпуск.
28 января Трамп подписал указ о заморозке грантов на оказание федеральной финансовой помощи внутри страны и за рубежом, чтобы остановить государственное финансирование проектов, которые не соответствуют его программе. В ответ группа генеральных прокуроров из 22 штатов, в основном возглавляемых демократами, подала иск с требованием отменить заморозку федерального финансирования.