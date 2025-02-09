Глава МИД Судана планирует посетить Россию
Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф планирует совершить визит в Россию 10 февраля, передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства африканского государства.
Согласно сообщению, Шариф проведет в Москве три дня, он прилетит по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.
У главы суданского внешнеполитического ведомства состоятся переговоры с несколькими российскими министрами, а также высокопоставленными депутатами Госдумы и другими чиновниками.
Стороны планируют обсудить развитие двухсторонних отношений в политике, экономике и культуре, пояснили агентству в посольстве Судана.
С апреля 2023 г. в Судане идут полномасштабные бои с использованием всех доступных вооружений. Конфликт разгорелся между вооруженными силами и так называемыми Силами оперативной поддержки (RSF) – группировкой, созданной на основе арабских ополчений.