Путин проведет встречу с Пушилиным в Кремле 10 февраля

«Будет среди прочих у него с докладом глава ДНР Денис Пушилин. Один из важнейших сейчас российских регионов, естественно, вопросы восстановления и вопросы социально-экономического обеспечения республики, помощи людям, которые оказались в сложной ситуации и т. д.», – сказал Песков.