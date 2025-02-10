Путин проведет встречу с Пушилиным в Кремле 10 февраля
Президент России Владимир Путин намерен принять с докладом главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, 10 февраля Путин работает в Кремле, у него идут встречи и внутренние совещания.
«Будет среди прочих у него с докладом глава ДНР Денис Пушилин. Один из важнейших сейчас российских регионов, естественно, вопросы восстановления и вопросы социально-экономического обеспечения республики, помощи людям, которые оказались в сложной ситуации и т. д.», – сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил, что разговор ожидается предметный, «вопросов на повестке дня очень много».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на ДНР. Вечером 9 февраля Пушилин сообщил, что в Никитовском районе Горловки в результате применения украинской армией ствольной артиллерии пострадала фармацевт аптеки – женщина 1984 г. р., а также был поврежден ряд жилых домов и объектов инфраструктуры. «Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак», – сообщал глава ДНР.