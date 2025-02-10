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Путин проведет встречу с Пушилиным в Кремле 10 февраля

Ведомости

Президент России Владимир Путин намерен принять с докладом главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, 10 февраля Путин работает в Кремле, у него идут встречи и внутренние совещания.

«Будет среди прочих у него с докладом глава ДНР Денис Пушилин. Один из важнейших сейчас российских регионов, естественно, вопросы восстановления и вопросы социально-экономического обеспечения республики, помощи людям, которые оказались в сложной ситуации и т. д.», – сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что разговор ожидается предметный, «вопросов на повестке дня очень много».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на ДНР. Вечером 9 февраля Пушилин сообщил, что в Никитовском районе Горловки в результате применения украинской армией ствольной артиллерии пострадала фармацевт аптеки – женщина 1984 г. р., а также был поврежден ряд жилых домов и объектов инфраструктуры. «Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак», – сообщал глава ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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