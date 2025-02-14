Путин поручил оказывать помощь пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, Министерству обороны РФ и региональным органам власти организовать поддержку для жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от действий вооруженных сил Украины (ВСУ), по принципу «одного окна», следует из перечня поручений президента.
В распоряжении указано, что органам власти, которые будут организовывать необходимую поддержку, необходимо обратить особое внимание на необходимость согласованного взаимодействия с добровольческими организациями, оказывающими помощь таким лицам.
Принцип «одного окна» подразумевает технологию предоставления услуг, при которой заявителю не нужно передавать документы из одного ведомства в другое. Достаточно подать необходимые документы один раз в одну службу, далее специалисты сами осуществляют все процедуры согласования и оформления.
5 февраля депутаты Курской облдумы на заседании приняли региональный закон, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки в собственность. Новый документ касается курян, которые лишились жилья из-за обстрелов со стороны ВСУ. Они смогут получить в безвозмездное пользование на шесть лет земельные участки, которые были переданы ими в муниципальную собственность в связи с получением жилищного сертификата. Если в течение обозначенного срока на участке будет построен новый дом, землю можно будет оформить в собственность бесплатно.