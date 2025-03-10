ВЦИОМ: присоединение Крыма одобряют 86% россиян

В 2019 г. 83% россиян оценивали этот шаг «безусловно положительно», еще 9% выбрали вариант «скорее положительно», что в сумме составляло 92%. В 2020 г. показатель поддержки достиг 93%. При этом в 2021 г. уровень безусловного одобрения присоединения Крыма снизился до 46%, однако 35% респондентов высказались «скорее положительно» (в сумме 81%). В 2022 г. число поддерживающих присоединение полуострова выросло до 86% поддерживающих, в 2023 г. оно упало до 85% и держалось до 2024 г.