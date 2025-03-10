ВЦИОМ: присоединение Крыма одобряют 86% россиян

ВЦИОМ: присоединение Крыма одобряют 86% россиян73% респондентов считают решение стратегически полезным
В 2025 г. 86% россиян поддерживают присоединение Крыма. В 2024 г. это число составило 85%, следует из данных опроса ВЦИОМ.
В 2019 г. 83% россиян оценивали этот шаг «безусловно положительно», еще 9% выбрали вариант «скорее положительно», что в сумме составляло 92%. В 2020 г. показатель поддержки достиг 93%. При этом в 2021 г. уровень безусловного одобрения присоединения Крыма снизился до 46%, однако 35% респондентов высказались «скорее положительно» (в сумме 81%). В 2022 г. число поддерживающих присоединение полуострова выросло до 86% поддерживающих, в 2023 г. оно упало до 85% и держалось до 2024 г.
Доля россиян, оценивающих присоединение Крыма отрицательно, на протяжении последних лет колебалась, но оставалась сравнительно низкой. В 2019 г. лишь 3% респондентов назвали этот шаг «скорее отрицательным», а 1% – «безусловно отрицательным». В 2025 г. этот показатель составил 7% (из них 4% «скорее отрицательно» и 3% «безусловно отрицательно»), так же, как и доля тех, кто затруднился с ответом.
Всего в опросе ВЦИОМ, прошедшем 2 марта 2025 г., приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Методом опроса стало телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.
В марте 2014 г. после смены власти на Украине в Крыму и Севастополе прошел референдум о вхождении в состав России. По официальным данным, 96,77% жителей Крыма и 95,6% в Севастополе поддержали присоединение. Уже 18 марта 2014 г. был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.