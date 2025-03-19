Власти Оренбургской области опровергли сообщения СМИ об отставке Паслера
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продолжает работу, сообщения СМИ о его отставке не соответствуют действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.
«Губернатор, как и всегда, работает на месте. Его график распланирован на несколько недель вперед», – сказала собеседница агентства.
19 марта РБК со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле обсуждают отставку Паслера с поста. По данным издания, он может перейти на пост главы Свердловской области вместо Евгения Куйвашева. Собеседники издания назвали это «не негативной отставкой, а скорее повышением».
О том, что Паслер может уйти в отставку, говорили источники «Ведомостей» в апреле 2024 г. Это рассматривалось в связи с паводками, произошедшими в регионе. Собеседник, близкий к администрации президента говорил, что Паслер ранее сам просил об отставке, поскольку «комфортней чувствовал себя в бизнесе».
В мае того же года президент России Владимир Путин на встрече с Паслером пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона в сентябре 2024 г. По их итогам Паслер набрал 78,14% голосов.