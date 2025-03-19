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Власти Оренбургской области опровергли сообщения СМИ об отставке Паслера

Ведомости

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продолжает работу, сообщения СМИ о его отставке не соответствуют действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«Губернатор, как и всегда, работает на месте. Его график распланирован на несколько недель вперед», – сказала собеседница агентства.

19 марта РБК со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле обсуждают отставку Паслера с поста. По данным издания, он может перейти на пост главы Свердловской области вместо Евгения Куйвашева. Собеседники издания назвали это «не негативной отставкой, а скорее повышением».

О том, что Паслер может уйти в отставку, говорили источники «Ведомостей» в апреле 2024 г. Это рассматривалось в связи с паводками, произошедшими в регионе. Собеседник, близкий к администрации президента говорил, что Паслер ранее сам просил об отставке, поскольку «комфортней чувствовал себя в бизнесе».

В мае того же года президент России Владимир Путин на встрече с Паслером пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона в сентябре 2024 г. По их итогам Паслер набрал 78,14% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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