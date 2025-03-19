Власти Оренбургской области опровергли сообщения СМИ об отставке Паслера

О том, что Паслер может уйти в отставку, говорили источники «Ведомостей» в апреле 2024 г. Это рассматривалось в связи с паводками, произошедшими в регионе. Собеседник, близкий к администрации президента говорил, что Паслер ранее сам просил об отставке, поскольку «комфортней чувствовал себя в бизнесе».