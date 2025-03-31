ООН обвинила Израиль в убийстве 15 палестинских медиков и спасателей

Израильская армия объявила о начале новой наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе (сектор Газа) 29 марта. Одновременно с проведением операции она наносит авиаудары по палестинским военным объектам по всему сектору Газа. По заявлению израильской стороны, среди целей ударов – склады оружия, ракетные установки, военные сооружения.



Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, тем самым прекратив действие соглашения об остановке огня от января 2025 г., заключенного с представителями палестинской группировки.