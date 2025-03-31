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ООН обвинила Израиль в убийстве 15 палестинских медиков и спасателей

Ведомости

Управление ООН по гуманитарным вопросам (OCHA) сообщило, что 15 палестинских парамедиков и спасателей, включая сотрудника ООН, были убиты израильскими военными в городе Рафах на юге сектора Газа. Заявление организации передает The Guardian. Инцидент произошел 23 марта в районе Тель-аль-Султан, спустя сутки после возобновления израильского наступления вблизи египетской границы.

По данным OCHA, сотрудники Палестинского Красного Полумесяца и гражданской обороны прибыли на помощь коллегам, по которым ранее открыли огонь. Их машины, несмотря на медицинские обозначения, попали под шквальный огонь. В Красном Полумесяце утверждают, что одного из пострадавших могли задержать и казнить – его тело было найдено со связанными руками.

Глава OCHA в Палестине Джонатан Уиттолл сообщил, что погибшие были похоронены в братской могиле, а их машины скорой помощи и автомобиль ООН – засыпаны песком израильским бульдозером.

Израильская армия заявила, что открыла огонь по автомобилям, которые «подозрительно приближались» к позициям армии без включенных фар и сигналов. Военные добавили, что передвижение машин не было согласовано и происходило в зоне активных боевых действий.

Между тем, в Международном комитете Красного Креста заявили, что район считался безопасным и не требовал дополнительного согласования. Один из участников миссии остается пропавшим без вести.

Инцидент произошел за восемь дней до того, как Израиль приказал эвакуировать большую часть Рафаха, объявив о подготовке новой наземной операции.

Израильская армия объявила о начале новой наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе (сектор Газа) 29 марта. Одновременно с проведением операции она наносит авиаудары по палестинским военным объектам по всему сектору Газа. По заявлению израильской стороны, среди целей ударов – склады оружия, ракетные установки, военные сооружения. 

Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса» в Газе 18 марта, тем самым прекратив действие соглашения об остановке огня от января 2025 г., заключенного с представителями палестинской группировки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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