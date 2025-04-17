Путин поделился с Токаевым оценками российско-американского диалога
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Отмечается, что были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Также Путин поделился оценками хода российско-американского диалога.
Президенты обсудили предстоящий 80-летний юбилей Победы. Токаев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных событию, уточнили в Кремле.
10 апреля стало известно, что президент Казахстана планирует нанести визит в Россию осенью 2025 г. В конце января он сообщил, что принял приглашение участвовать в праздновании 80-летней годовщины Победы в Москве.