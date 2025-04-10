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Президент Казахстана Токаев посетит Россию с визитом осенью

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует нанести визит в Россию осенью 2025 г., сообщил заместитель премьер-министра – глава казахстанского МИДа Мурат Нуртлеу на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы планируем, что предстоящий визит, который запланирован на осень, <...> Касым-Жомарта Кемелевича – тоже важная веха, и мы очень серьезную работу ведем по подготовке и проведению государственного визита», – сказал Нуртлеу, поблагодарив коллег из РФ за содействие по подготовке к этому мероприятию (цитата по ТАСС).

В конце января Токаев сообщил, что принял приглашение участвовать в праздновании 80-летней годовщины Победы в Москве.

21 января министры сельского хозяйства РФ и Казахстана подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Документ предусматривает развитие сотрудничества двух стран в сфере научно-технологического обеспечения АПК, подготовку предложений по реализации совместного проекта создания агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия, а также завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля.Отмечалось, что за январь – ноябрь прошлого года товарооборот продукции АПК между странами увеличился до порядка $3,4 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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