Президент Казахстана Токаев посетит Россию с визитом осенью
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует нанести визит в Россию осенью 2025 г., сообщил заместитель премьер-министра – глава казахстанского МИДа Мурат Нуртлеу на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Мы планируем, что предстоящий визит, который запланирован на осень, <...> Касым-Жомарта Кемелевича – тоже важная веха, и мы очень серьезную работу ведем по подготовке и проведению государственного визита», – сказал Нуртлеу, поблагодарив коллег из РФ за содействие по подготовке к этому мероприятию (цитата по ТАСС).
В конце января Токаев сообщил, что принял приглашение участвовать в праздновании 80-летней годовщины Победы в Москве.
21 января министры сельского хозяйства РФ и Казахстана подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Документ предусматривает развитие сотрудничества двух стран в сфере научно-технологического обеспечения АПК, подготовку предложений по реализации совместного проекта создания агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия, а также завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля.Отмечалось, что за январь – ноябрь прошлого года товарооборот продукции АПК между странами увеличился до порядка $3,4 млрд.