Президент Казахстана Токаев посетит Россию с визитом осенью

«Мы планируем, что предстоящий визит, который запланирован на осень, <...> Касым-Жомарта Кемелевича – тоже важная веха, и мы очень серьезную работу ведем по подготовке и проведению государственного визита», – сказал Нуртлеу, поблагодарив коллег из РФ за содействие по подготовке к этому мероприятию (цитата по ТАСС).