Токаев заявил о планах участвовать в праздновании 80-летия Победы в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принял приглашение участвовать в праздновании 80-летней годовщины Победы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Токаев подтвердил свое участие в торжествах 9 мая на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Астане. Лидер Казахстана также подчеркнул, что визит правительственной делегации является продолжением политики России, и добавил, что Казахстан возлагает большие надежды на договоренности, достигнутые в ходе переговоров.
На празднование 80-летнего юбилея Победы в Москву также приглашены президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие мировые лидеры.
В преддверии годовщины Победы и непосредственно 9 мая в России планируется проведение более 170 мероприятий – торжественных с участием представителей иностранных государств и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны».