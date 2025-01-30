Токаев заявил о планах участвовать в праздновании 80-летия Победы в Москве

Токаев подтвердил свое участие в торжествах 9 мая на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Астане. Лидер Казахстана также подчеркнул, что визит правительственной делегации является продолжением политики России, и добавил, что Казахстан возлагает большие надежды на договоренности, достигнутые в ходе переговоров.