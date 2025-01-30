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Токаев заявил о планах участвовать в праздновании 80-летия Победы в Москве

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принял приглашение участвовать в праздновании 80-летней годовщины Победы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Токаев подтвердил свое участие в торжествах 9 мая на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Астане. Лидер Казахстана также подчеркнул, что визит правительственной делегации является продолжением политики России, и добавил, что Казахстан возлагает большие надежды на договоренности, достигнутые в ходе переговоров.

На празднование 80-летнего юбилея Победы в Москву также приглашены президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие мировые лидеры.

В преддверии годовщины Победы и непосредственно 9 мая в России планируется проведение более 170 мероприятий – торжественных с участием представителей иностранных государств и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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